Film z oprawą: Na trybunach wciąż kanada

(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Vuko!, jak zamieni Cię mioduski na kosta runjaić to wypada mu nasrać w gębe! myślę, że tak się nie stanie i będziesz dalej ciągnął ten wózek z Legią !



moim zdaniem Vuko powinien dostać szansę dalej prowadzić Legię jak runjaić prowadzi pogoń, wtedy będą efekty a nie zmiana co parę miesięcy.. pozdr dla Legionistów odpowiedz

Marcin - 1 godzinę temu, *.telkab.pl celna i super zrobiona oprawa, o to chodzi. Jasny przekaz ! brawo. ps. nie dawajmy pretekstów do walkowera, gdy wygrywamy - śnieg ! łach tylko czeka aby zamknąć nam sektory w sobotę! odpowiedz

Stara Gwardia - 1 godzinę temu, *.plus.pl Kanada to skrót od kartoniada, jak można tego nie wiedzieć? odpowiedz

Kamil - 2 godziny temu, *.a1.net Co to ta Kanada? odpowiedz

Kujawiak - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Kamil: To chyba jakiś stan w USA odpowiedz

RafaL - 2 godziny temu, *.shawcable.net Dlaczego Kanada? odpowiedz

St.anger - 2 godziny temu, *.centertel.pl @RafaL: "stara gwardia" wam odpowie :) [będzie Kanada ] ???? ..klasyka odpowiedz

