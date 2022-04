Urazy Wszołka i Pekharta

Niedziela, 3 kwietnia 2022 r. 07:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Mecz z Lechią Gdańsk z urazami zakończyli Paweł Wszołek i Tomas Pekhart. Pierwszy z nich poczuł ból mięśniowy i opuścił boisko w 69. minucie. Pekhart natomiast dograł spotkanie do końca, ale po jego zakończeniu wyraźnie utykał.



- Co do Pawła Wszołka, to na pewno nie chcemy kolejnego problemu. Widać jak ważnym jest zawodnikiem. U Pawła to kwestia mięśnia dwugłowego i pewną nutą optymizmu jest to, że zmiana nastąpiła od razu, jak tylko poczuł ból w mięśniu - powiedział po meczu Aleksandar Vuković.