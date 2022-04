Doping na meczu Legia - Lechia (VIDEO)

Niedziela, 3 kwietnia 2022 r. 14:31 Woytek, źródło: Legionisci.com

Zapraszamy do obejrzenia ponad 20-minutowego skrótu z dopingu kibiców Legii Warszawa podczas sobotniego meczu z Lechią Gdańsk, który warszawiacy wygrali 2-1.



