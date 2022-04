Musiał sędzią meczu z Rakowem

Tomasz Musiał z Krakowa został wyznaczony do sędziowania środowego meczu 1/2 finału Pucharu Polski pomiędzy Rakowem Częstochowa i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Sebastian Mucha i Jakub Ślusarski, sędzią technicznym będzie Sebastian Krasny, a w wozie VAR zasiądą Krzysztof Jakubik i Radosław Siejka. Obsada sędziowska 1/2 finału: Olimpia Grudziądz - Lech Poznań: Piotr Lasyk (Bytom) Raków Częstochowa - Legia Warszawa: Tomasz Musiał (Kraków)

Arek - 43 minuty temu, *.tpnet.pl Same asy ku...wa na te półfinały. Jeden lepszy od drugiego. odpowiedz

Oput - 3 godziny temu, *.centertel.pl Nie chciał ale musiał… odpowiedz

olew - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Nie lubię tego sędziego, nie dba o zdrowie grajków. Jeśli zagramy dobrze (jak z Lechią np.) to skaleczymy ten Raków, a końcu to powiatowa drużyna, mimo dużego szmalu. odpowiedz

Rado - 5 godzin temu, *.aster.pl Buahahaha szkoda, że nie ma Marciniaka na varze. Śmieją się nam w pysk. odpowiedz

axlrose - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Kurde, znowu będą jaja. odpowiedz

