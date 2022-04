1/2 finału Pucharu Polski. Lech w finale

Komentarze (11)

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl To było wiadome jednak ta Olipmia to dopiero 3 liga. My mamy trudniejszego przeciwnika, nie możemy zagrać drugim składem jak Lechmica. Pech chciał kontuzji najlepszego gracza Legii rundy wiosennej, Wszołka. Dużo jutro zależy od dyspozycji Josue. odpowiedz

Wlkp - 2 godziny temu, *.icpnet.pl Kibice KKS LECH POZNAŃ zapraszają do Warszawy na finał PP kibicow Rakowa Częstochowa wraz z ich drużyna. Zagrajmy wielki finał. Jutro wam kibicujemy. odpowiedz

Kobo(L)t - 2 godziny temu, *.mm.pl @Wlkp: Kibice z Polski zapraszają na 2 mają na 16 rocznicę klubu z Wronek. Na 3 mają zapraszają na narodowe zszywanie zwieraczy poznańskich w arena szpital MSWiA. odpowiedz

Prażka - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Wlkp: to my zapraszamy. Rekrutujemy nowych pracowników do firm sprzątających biura i mieszkania odpowiedz

# - 52 minuty temu, *.vectranet.pl @Wlkp: Przypadkowych tutaj gości z krainy podziemnych pomarańczy upraszcza się do wizyty na własne forum poświęcone wiosennym uprawom ,sadzonkom i walce ze stonką. odpowiedz

16 URODZINY ŁACHA I KOMPROMITACJA! - 7 godzin temu, *.120.39 TO MOŻE BYĆ SPACEREK DLA ŁACHA ALBO MĘCZARNIE LUB WSTYD, MY WOLIMY SENSACJE!I GRUDZIĄDŻ W FINALE Z NAMI! odpowiedz

Pawełek - 7 godzin temu, *.netfala.pl Dziś wszyscy jesteśmy grudziądziakami. odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 5 godzin temu, *.chello.pl @Pawełek: czyli widzewiakami. gratuluję inteligencji. odpowiedz

Matigol - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Czwarty Pasek Na Dresie: Wg Ciebie GKM i Olimpia to wstydzew ? Masz na myśli paru miejscowych pensów którzy się ostali po "słynnym" WFCG ??? To ja Tobie gratuluję inteligencji. odpowiedz

Pyra - 17 minut temu, *.icpnet.pl @Pawełek: łatwo się sprzedajecie odpowiedz

