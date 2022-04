Z obozu rywala

Raków przed meczem z Legią. Marzenia o dublecie

Wtorek, 5 kwietnia 2022 r. 19:11 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W środę o godzinie 18 legioniści zmierzą się z Rakowem Częstochowa. Stawką meczu będzie awans do finału Pucharu Polski, który odbędzie się 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zapraszamy do zapoznana się z sylwetką najbliższego przeciwnika Legii.



Od ostatniego meczu Legii z Rakowem minęło zaledwie kilkanaście dni. W miniony weekend częstochowianie wygrali 2-0 z Wartą w Poznaniu, dzięki czemu w tabeli nie dali się prześcignąć Lechowi Poznań, a do pierwszej Pogoni Szczecin wciąż tracą jedno oczko.







Droga Rakowa do półfinału Pucharu Polski nie należała do najtrudniejszych. W 1/32 turnieju "Medaliki" trafiły na rewelację II ligi, Stal Rzeszów. Częstochowianie do szatni schodzili z wynikiem 2-0, jednak sześć minut drugiej połowy wystarczyło, by "Żurawie" doprowadziły do wyrównania. Choć faworyt mógł obawiać się o dobry wynik, to w końcówce zespół Marka Papszuna strzelił dwa gole. Nieco ponad miesiąc później Raków zwyciężył na wyjeździe 2-1 z drugoligowym KKS-em Kalisz. Goście przed przerwą wygrywali 2-0, a gola kontaktowego w końcówce strzelił zespół z Wielkopolski. W 1/8 Pucharu Polski częstochowianie wylosowali klub z ekstraklasy - mierzyli się z Bruk-Bet-em Termalicą Nieciecza. Podopieczni trenera Papszuna po 45 minutach wygrywali w Małopolsce 2-0 i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. W ćwierćfinale Pucharu Polski na aktualnego wicelidera ekstraklasy czekała pierwszoligowa Arka Gdynia. Zespół z wyższej klasy rozgrywkowej bez większych problemów zwyciężył 2-0, a co za tym idzie, awansował do półfinału turnieju. Nie ma jednego zawodnika w Rakowie, który strzelił najwięcej goli w Pucharze Polski. Po dwa trafienia zanotowali: Hiszpan Adrian Balboa, Łotysz Vladislavs Gutkovskis i 25-letni Mateusz Wdowiak (na zdjęciu niżej).







Legia z Rakowem rywalizowała 19 razy. Legioniści zwycięstwo przypisali sobie jedenastokrotnie (ok. 58%), a przegrali zaledwie dwukrotnie (ok. 11%). Remis padał sześć razy. Bilans brakowy to 38-18. Ostatni ligowy mecz obydwu zespołów zakończył się remisem 1-1. Bramkę dla warszawiaków strzelił Paweł Wszołek, a do wyrównania, po kontrowersyjnym rzucie karnym, doprowadził Hiszpan Ivi Lopez. Warto dodać, że w Częstochowie "Wojskowi" przegrali tylko raz, w marcu 2019 roku. Podopieczni Marka Papszuna zwyciężyli wówczas 2-1.



