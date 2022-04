Papszun: Chcemy obronić trofeum

Wtorek, 5 kwietnia 2022 r. 15:35 Mishka, źródło: Legionisci.com

- Jutro czeka nas ważny mecz, dużej rangi. Gramy o wejście do finału Pucharu Polski, granie na Stadionie Narodowym i obronę trofeum. Będziemy chcieli je obronić. Przeciwnika znamy, mierzyliśmy się z nim niedawno. To był najtrudniejszy mecz dla naszego rywala i chciałbym, żeby teraz też tak było, ale żeby wynik był na naszą korzyść. Będziemy przygotowani i zdeterminowani, żeby wygrać - mówi przed środowym meczem trener Rakowa Częstochowa, Marek Papszun.



- Legia cały czas gra podobnie. Wróciła na swoje tory, wygrywa mecz za meczem. Spodziewam się podobnego spotkania do tych, które grali ostatnio.



- Trzeba wziąć pod uwagę, że w składzie musi znaleźć się dwóch młodzieżowców. Może normalnie zestawienie byłoby inne, ale przeciwnik ma dokładnie taką samą sytuację. Oczywiście, będą zmiany w składzie, ale jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do meczu. Wierzę, że zawodnicy wcielą plan i dobrze go zrealizują, tak jak robili to wcześniej. Musimy stanąć na wysokości zadania i być dobrze przygotowanym w każdym aspekcie. Mamy wyrównanego przeciwnika. Drugi półfinał jest bardziej zróżnicowany klasowo.