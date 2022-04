Drużyna Legia Ladies zwyciężyła dzisiaj przy Łazienkowskiej ze Żbikiem Nasielsk 5-0 w spotkaniu 15. kolejki IV ligi. Bramki dla naszej drużyny zdobyły Klaudia Świstek 2, Marta Chmielewska, Amelia Przybylska i Julia Grządkowska. MKS Polonia W-wa - Legia 23.04.2022 o godzinie: 11:00 Legia zajmuje 1. miejsce w tabeli, z identyczną zdobyczą punktową co druga Polonia. I właśnie z Polonią, nasz zespół czeka najbliższe spotkanie, które odbędzie się za dwa tygodnie - 23 kwietnia o godzinie 11:00. IV liga: Legia Ladies 5-0 Żbik Nasielsk Bramki: Klaudia Świstek 2, Marta Chmielewska, Amelia Przybylska, Julia Grządkowska

