MKS Dąbrowa Górnicza 86-99 Legia Warszawa. Awans do play-off

Piątek, 8 kwietnia 2022 r. 19:20 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 29. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała na wyjeździe 99-86 z zespołem MKS Dąbrowa Górnicza. Tym samym Zieloni Kanonierzy zapewnili sobie miejsce w pierwszej ósemce ligowej tabeli i udział w fazie play-off. O tym, które miejsce zajmą podopieczni Wojciecha Kamińskiego i z kim przyjdzie im walczyć w ćwierćfinale dowiemy się po ostatnim spotkaniu sezonu zasadniczego, w którym Legia podejmie Trefl Sopot.



Pierwsza kwarta była bardzo ciekawa i wyrównana. Po 7 minutach gospodarze wyszli na 7-punktowe prowadzenie, ale w samej końcówce legioniści odrobili straty dzięki Robertowi Johnsonowi i po 10 minutach prowadzili 27-25. W drugiej odsłonie podopieczni Wojciecha Kamińskiego powoli stopniowo powiększali swoją przewagę i do szatni schodzili prowadząc 8 oczkami (53-45).



Po zmianie stron MKS zbliżył się na 3 punkty, ale więcej już nie zagroził lepiej dysponowanej drużynie Legii. Po trzeciej kwarcie przewaga Zielonych Kanonierów wzrosła w sumie do 13 punktów, a na początku ostatniej kwarty nawet do 22. W końcówce gra toczyła się już właściwie o nic, ale Legia dobiła niemal do 100 punktów.



Mecz Legia Warszawa - Trefl Sopot odbędzie się w środę, 13 kwietnia o godzinie 17:30 w hali Bemowo. Zapraszamy!



PLK: MKS Dąbrowa Górnicza 86-99 Legia Warszawa

Kwarty: 25-27, 20-26, 20-25, 21-21



MKS Dąbrowa Górnicza [punkty, (celne za trzy)]

15. D. Fenner 22 (3)

2. M. Lewis II 17 (3)

7. A. Brenk 13 (1)

4. M. Piechowicz 8 (2)

8. J. Sobin 5

---

22. M. Sitnik 11

21. F. Małgorzaciak 5

13. J. Motylewski 4

77. W. Rajewicz 1

5. C. Pacheco 0

10. A. Czujkowski -



Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

3. R. Johnson 33 (6)

18. R. Cowels III 13 (3)

14. G. Kulka 11 (3)

55. Ł. Koszarek 10 (1)

50. A. Kemp 2

---

5. M. Abdur-Rahkman 15 (1)

11. J. Skifić 8

31. G. Kamiński 5 (1)

91. D. Wyka 2

0. J. Sadowski 0

4. S. Kołakowski 0



Sędziowie: W. Liszka, M. Nawrocki, T. Tybor

Komisarz: G. Ziemblicki



