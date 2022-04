Siatkówka

BBTS Bielsko-Biała 3-0 Legia Warszawa

Piątek, 8 kwietnia 2022 r. 19:34 Hugollek, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu ćwierćfinałów play-off Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z zespołem BBTS Bielsko-Biała 0-3. Wyniki setów: 25-21, 25-17, 28-26. Rewanżowe spotkanie odbędzie się 13 kwietnia o godzinie 19 w Warszawie.



Początek pierwszego seta był bardzo wyrównany. Rywalizacja toczyła się punkt za punkt. Dopiero przy stanie 10-9 gospodarze zanotowali lepszą serię i wyszli na prowadzenie 14-10. O czas poprosił wówczas trener Legii, Mateusz Mielnik. Podpowiedzi szkoleniowca wyraźnie pomogły legionistom, którzy nieco zniwelowali przewagę gospodarzy. Nie na długo jednak. Po nieskutecznym bloku bielszczanie prowadzili 16-13, a chwilę później dołożyli kolejny punkt. 3-4-punktowa przewaga utrzymywała się przez kolejne minuty. Przy stanie 23-18 po raz kolejny o czas poprosił trener Legii. Ostatecznie pierwszy set zakończył się wynikiem 25-21.



Drugi set przebiegał podobnie. Początek był bardzo wyrównany. Legioniści dobrze się bronili. Pomagały im też proste błędy gospodarzy. Niestety, później zaczęli wyraźnie przegrywać. W pewnym momencie na tablicy widniał wynik 19-13. Legioniści nie poddawali się, walczyli do końca, ale przegrali tę partię 17-25.



Trzecia partia rozpoczęła się tak samo, jak dwie poprzednie. Żaden z zespołów nie był w stanie wywalczyć sobie większej przewagi. Legioniści prowadzili nawet 6-4, ale gospodarze dwoma skutecznymi akcjami doprowadzili do wyniku 6-6. Kolejne minuty wyglądały podobnie. Ostatecznie gospodarze wyszli na prowadzenie 22-19, ale Legia zdobyła 3 kolejne punkty z rzędu. Przy stanie 24-24 to goście wywalczyli punkt, ale BBTS doprowadził do wyrównania. Trzeci set zakończył się wynikiem 28-26, a mecz zwycięstwem gospodarzy 3-0.



stan rywalizacji: 1-0 dla BBTS



BBTS Bielsko-Biała 3-0 Legia Warszawa

sety: 25-21, 25-17, 28-26



BBTS Bielsko-Biała: 1. Jarosław Macionczyk, 4. Wojciech Siek, 9. Bartosz Pietruczuk, 10. Adrian Hunek, 13. Tomasz Piotrowski, 22. Jake Hanes

rezerwa: 5. Radosław Gil, 6. Mateusz Zawalski, 7. Sergiej Kapelus, 8. Jan Lesiuk, 11. Bartosz Fijałek (L), 19. Ryan Coenen, 23. Paweł Gryc, 27. Kacper Ledwoń (L)



Legia: 1. Patryk Akala, 3. Karol Rawiak, 4. Maciej Stępień, 5. Arkadiusz Żakieta, 14. Jakub Abramowicz, 15. Bartosz Stępień

rezerwa: 2. Kamil Leliwa, 6. Tomasz Obuchowicz, 7. Kacper Bobrowski, 8. Piotr Szlęzak, 9. Wojciech Sumara (L), 10. Kamil Szewczyk, 11. Mariusz Godlewski, 11. Bartosz Gomułka, 18. Bartosz Tomczak (L)



Centrum informacji o siatkarskiej Legii -> legionisci.com/siatka