28. kolejka Ekstraklasy. Porażka lidera

Arek - 50 minut temu, *.tpnet.pl No i wyszło na to, że Pavol Stano ze sąsiedniej Słowacji wyjaśnił naszego Kostę. odpowiedz

kontroler_biletow - 1 godzinę temu, *.151.245 a co z wynikami końcowymi meczów w artykule ? ;) odpowiedz

Gienek - 9 godzin temu, *.netfala.pl Na 16-lecie łacha posrań jutro będzie wielkie święto. Przyjeżdża Mistrz Polski Wielka Legia Warszawa. Na trybunach bulwa areny tradycyjnie komplet. Legia ponownie wygra zarówno na trybunach jak i na boisku. Bułgarki płaczą i znowu mają k...a dość :-) odpowiedz

caLe życie z wariatami - 44 minuty temu, *.165.43 @Gienek: AMEN. odpowiedz

Felek - 12 godzin temu, *.netfala.pl Mój ekspercki nos wyczuwa wygraną na posrańskiej kartoflanej prowincji. Ten krzywy stadion rodem z lat 50-tych będzie tętnił życiem w sektorze gości, a pieśń "A my lecha ku...wę kolejorza wrzucimy do morza..." będzie się niosła po wszystkich kibicowskich ostojach amiki jak Pleszew, Śrem, Kościan i inne Oborniki czy Wągrowce. odpowiedz

Kks - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl @Felek: nie chciałbys z nimi się spotkać nie wspominając o Pile Gostyn Koło odpowiedz

Wycior - 40 minut temu, *.vectranet.pl @Kks: tylko się nie ze_raj netowy napinaczu! A jeśli już to zrobiłeś to wołaj mamusię, jak zwykle… odpowiedz

Telewidz - 13 godzin temu, *.supermedia.pl Jutrzejszą porażka z Lechem może wprowadzić piłkarzyków w kolejny stres pourazowy i wrócimy do stanu z jesieni czyli ponowne widmo spadku. Zdejmijcie tego Slisza to jest całe zło w tej drużynie. odpowiedz

