28. kolejka Ekstraklasy. Trzech liderów

W piątek lider ze Szczecina niespodziewanie przegrał z Wisła Płock, a Zagłębie Lubin pokonało Stal Mielec. W sobotę Lech podzielił się punktami z Legią. W niedzielę Warta pokonała Cracovię. Sromotnej klęski doznał Górnik Zabrze w spotkaniu z Wisłą Kraków. Raków jedynie zremisował ze Śląskiem, choć mógł nawet przegrać. Tym samym na czele tabeli znajdują się aż 3 zespoły z taką samą liczbą punktów. Kolejkę zakończy mecz pomiędzy Radomiakiem i Jagiellonią. 28. kolejka: Zagłębie Lubin 3-1 Stal Mielec Pogoń Szczecin 1-2 Wisła Płock Piast Gliwice 1-0 Górnik Łęczna Lech Poznań 1-1 Legia Warszawa Lechia Gdańsk 2-0 Bruk-Bet Termalica Nieciecza Warta Poznań 1-0 Cracovia Wisła Kraków 4-1 Górnik Zabrze Raków Częstochowa 1-1 Śląsk Wrocław Poniedziałek 11.04. godz. 18:00 Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok (C+ Sport) 1 2.26 X 3.35 2 3.45 Aktualna tabela Ekstraklasy Wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

MarioL - 09.04.2022 / 20:14, *.wanadoo.fr Żeby tylko Raków wygrał. odpowiedz

Miki55 - 09.04.2022 / 13:02, *.chello.pl Zaczęło się holowanie Łacha na mistrza, jak zwykle. Wczoraj sędzia załatwił Pogoń w sposób jawny i bezczelny. Za każdym tytułem Łacha kryje się przekręt sędziowski, tak się dzieje od czasów Listkiewicza. Teraz też kalendarz meczów ustawiony pod Łacha w sposób bezczelnie świadomy. odpowiedz

(L) - 09.04.2022 / 08:16, *.icpnet.pl Remis biore w ciemno , niestety bedzie w beret pyry sa na fali odpowiedz

Dedi - 09.04.2022 / 01:45, *.plus.pl W dodatku z Płockiem który jest przed nami i jest bardzo blisko 4 miejsca więc będą dawać siebie maxa w powstałych 6 spotkaniach. Piłka jest łatwa, przegramy dziś i baj baj szansę iluzoryczne na 4 miejsce polecą. odpowiedz

Arek - 08.04.2022 / 23:24, *.tpnet.pl No i wyszło na to, że Pavol Stano ze sąsiedniej Słowacji wyjaśnił naszego Kostę. odpowiedz

kontroler_biletow - 08.04.2022 / 23:17, *.151.245 a co z wynikami końcowymi meczów w artykule ? ;) odpowiedz

Gienek - 08.04.2022 / 15:02, *.netfala.pl Na 16-lecie łacha posrań jutro będzie wielkie święto. Przyjeżdża Mistrz Polski Wielka Legia Warszawa. Na trybunach bulwa areny tradycyjnie komplet. Legia ponownie wygra zarówno na trybunach jak i na boisku. Bułgarki płaczą i znowu mają k...a dość :-) odpowiedz

caLe życie z wariatami - 08.04.2022 / 23:33, *.165.43 @Gienek: AMEN. odpowiedz

Felek - 08.04.2022 / 11:41, *.netfala.pl Mój ekspercki nos wyczuwa wygraną na posrańskiej kartoflanej prowincji. Ten krzywy stadion rodem z lat 50-tych będzie tętnił życiem w sektorze gości, a pieśń "A my lecha ku...wę kolejorza wrzucimy do morza..." będzie się niosła po wszystkich kibicowskich ostojach amiki jak Pleszew, Śrem, Kościan i inne Oborniki czy Wągrowce. odpowiedz

Kks - 08.04.2022 / 23:10, *.icpnet.pl @Felek: nie chciałbys z nimi się spotkać nie wspominając o Pile Gostyn Koło odpowiedz

Wycior - 08.04.2022 / 23:37, *.vectranet.pl @Kks: tylko się nie ze_raj netowy napinaczu! A jeśli już to zrobiłeś to wołaj mamusię, jak zwykle… odpowiedz

Mietek - 09.04.2022 / 01:27, *.play-internet.pl @Kks: A co to to jest Pile Gostyn Koło? Oswieć mnie, bo jakoś nie miałem okazji slyszeć o czymś takim. odpowiedz

Telewidz - 08.04.2022 / 10:45, *.supermedia.pl Jutrzejszą porażka z Lechem może wprowadzić piłkarzyków w kolejny stres pourazowy i wrócimy do stanu z jesieni czyli ponowne widmo spadku. Zdejmijcie tego Slisza to jest całe zło w tej drużynie. odpowiedz

