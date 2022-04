Kilka tygodni przerwy Wszołka

Jak już informowaliśmy, w trakcie meczu z Lechią Gdańsk urazu doznał Paweł Wszołek. Zawodnik musiał opuścić boisko. Przeprowadzone badania wykazały uszkodzenie mięśnia dwugłowego uda, przez co zawodnik będzie pauzował przez kilka tygodni. To bardzo zła informacja dla sztabu szkoleniowego, bo Wszolek zanotował bardzo dobry powrót do Legii. Wiosną wystąpił w 10 meczach, do tej pory strzelił 4 gole i miał 2 asysty.

Gryl - 28 minut temu, *.telnaptelecom.pl Czas na Verbica, szkoła Wszołka odpowiedz

bronek49 - 46 minut temu, *.chello.pl to jest wina Vukovica widać było że z Wszołkiem coś niedobrze a ten cymbał trzymał go na boisku kilka tygodni przerwy to już będzie po sezonie odpowiedz

grzesiek - 40 minut temu, *.centertel.pl @bronek49: gosciu hahahaa wez walnij barana w sciane. Gdyby Vuko to Wszolka by w Legii nie bylo. Obydwaj mają znakomite relacje ze sobą. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Niech ten Verbić za niego dostanie szansę. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Mam nadzieję, że Vuko coś wymyśli. odpowiedz

Kibic Lecha - 2 godziny temu, *.com.pl Współczuję a zarazem się cieszę to obecnie najlepszy wasz zawodnik w sobotę bez niego przegracie kilkoma bramkami odpowiedz

Kibic Legii - 2 godziny temu, *.netfala.pl @Kibic Lecha : Zobaczymy. Ja jednak liczę na wygraną Legii. Ostatnie mecze pokazują, że nie jesteście tacy mocni jak myślicie. odpowiedz

Zdzicho - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Kibic Lecha : kownacka nam nastrzela? odpowiedz

kalosz - 2 godziny temu, *.mm.pl @Kibic Lecha :u was tez "szital'' a w Legii jeszcze sloweniec jest o tej samej charakterystyce:) odpowiedz

Kibic Lecha - 2 godziny temu, *.com.pl @Kibic Legii: w obecnej formie Paweł stanowił 50% wartości zespołu był wszędzie zawodnik bezcenny Jakby grał w Lechu sprawa mistrzostwa w tym sezonie rozstrzygnęłaby się pięć kolejek przed końcem sezonu jako kibic Lecha trzymam kciuki żeby szybko wyzdrowiał i w meczu z Pogonią strzelił brameczke ⚽ odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Kibic Lecha : widzę że wszystkiego się chwytacie bo to wasze mistrzostwo na 100 lecie odsuwa się coraz bardziej :pomoc sędziów i kontuzje u konkurentów to jest to co ma wam dać sukces? odpowiedz

Kibic Lecha - 1 godzinę temu, *.com.pl @Jano:obiektywnie Tylko korzystny zbieg zdarzeń może dać nam mistrzostwo a kontuzja Pawła i wtorkowy mecz z Olimpią daje nam spory handicap przed sobotnim meczem. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 33 minuty temu, *.19.184 @Kibic Lecha : Racja, Wszołek był w gazie, zobaczymy może Ukraiński zaciąg go zastąpi, a jak zwykle wszystko zweryfikuje boisko. O mistrza będziecie mieli ciężko bo trzy równorzędne zespoły walczą o pierwsze miejsce. I szacun za kulturę zamiast chamstwa i wzajemnego obrzucania się łąjnem. Oby był dobry mecz i wygrał lepszy. odpowiedz

Promi(L) - 2 godziny temu, *.plus.pl Będzie trudno ale damy radę.. Ty(L)ko zwycięstwo odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl Ajjj teraz akurat Paweł... Na dwa najważniejsze mecze sezonu.... Josue może nie wytrzymać sam. odpowiedz

FC_ŻYRARDÓW - 2 godziny temu, *.orange.pl Dobrze, że udało się trochę punktów złapać bo bez Wszołka będzie trudniej... odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Bardzo zła wiadomość. Paweł od pewnego czasu był siłą napędową zespołu. Bez niego nasze szanse ogrania Rakowa w PP maleją. odpowiedz

Robert Szenfeld - 2 godziny temu, *.centertel.pl Szkoda .. już wracał do formy . odpowiedz

Kris - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Czas żeby Verbic pokazał na co go stać. odpowiedz

olew - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Szkoda, ale po to jest szeroka kadra, żeby kontuzje grajków nie czyniły ubytku jakości drużyny, jest Muci, jest Vrbic, chyba Kapustka lada dzień, poradzimy sobie. Kontuzja Miszty nie osłabiła nas, tak samo będzie i teraz. odpowiedz

Pawełek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Spokojnie, Verbić wejdzie za niego.

Lepiej napiszcie kiedy będą zapisy na wyjazd do pyrowa, bo chce jechać. odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Pawełek: zapisy już były w piątek odpowiedz

Fygf356 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Zamiast od razu zejść z murawy to on jeszcze z 10 kin tam przebywał.

Szkoda chłopa, miał dobrą formę, a teraz by się przydał w tej części sezonu. Oby Pinokio zaczął dawać szansę Verbiciovi.

Co jest z mucim? odpowiedz

Kibic - 4 godziny temu, *.icpnet.pl Przypomnę, że mamy jeszcze Verbicia. A jeśli dostanie szansę pod koniec sezonu i się sprawdzi, jest duża szansa, że zostanie na dłużej bo na Ukrainie nie zapowiada się, żeby sezon rozpoczął się po wakacjach odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl @Kibic: Tylko pamiętaj że on ma kontrakt do końca tego sezonu.. będą mogli się po niego zgłaszać w lato. odpowiedz

lucho_83 - 4 godziny temu, *.virtuaoperator.pl No i po sezonie...:/ odpowiedz

