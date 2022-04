Bilety na mecz z Dynamem Kijów

Wtorek, 5 kwietnia 2022 r. 20:14 Redakcja, źródło: Legionisci.com

We wtorek, 12 kwietnia o godz. 20:30 na stadionie Legii przy ul. Łazienkowskiej zostanie rozegrany charytatywny mecz z Dynamem Kijów. Spotkanie z mistrzem Polski będzie pierwszym w ramach europejskiego cyklu „Mecz o Pokój!”, podczas którego będą prowadzone zbiórki i licytacje na rzecz poszkodowanych wojną w Ukrainie. Transmisja meczu będzie dostępna w TVP1, tvpsport.pl i aplikacji TVP SPORT. Rozpoczęła się już sprzedaż biletów na to spotkanie w systemie online. Standardowa cena biletu wynosi 30 zł, ale można również nabyć wejściówki w wyższej cenie.



W pierwszej kolejności klub zaprasza firmy do zakupienia pakietów biletów, przekazania ich swoim pracownikom, którzy zaproszą przyjaciół z Ukrainy i wspólnie będą uczestniczyć w wydarzeniu. Zachęcamy firmy o bezpośredni kontakt z Punktem Obsługi Kibica pod adresem pok@legia.pl, dopisując w tytule maila „Zakup grupowy dla firm”.



Bilety indywidualne przeznaczone do sprzedaży na dostępne sektory są w jednakowej cenie 30 zł. Klub udostępnił również możliwość wyboru innych cen: 40 zł, 50 zł i 100 zł.



Legia Warszawa i Fundacja Legii przekażą zyski z tego meczu na konto Ambasady Ukrainy w Warszawie. Środki przeznaczone zostaną na wsparcie organizacji pomagające uchodźcom wewnętrznym. Ludzim, którzy zmuszeni zostali do ucieczki przed bezpośrednimi rosyjskimi działaniami wojennymi, ale pozostali na terenie Ukrainy. Podczas spotkania Fundacja Legii będzie organizować zbiórkę i aukcje na wybrany cel charytatywny. Wejście na stadion w dniu meczu będzie możliwe od godz. 19:00.



Wszystkie bilety do Klubu Biznesowego (dostępny dla gości jest Silver Club) są w cenie 300 zł. Ze względu na szczególny charakter meczu i misję pomocy osobom pokrzywdzonym wojną, nie obowiązują dotychczasowe miejsca karnetowe. Wszyscy klienci są zobowiązani posiadać indywidualny bilet wstępu (w tym dzieci do 7. roku życia).