LIVE!: Raków 1-0 Legia (2. połowa)

Bezpośrednią transmisję z meczu Raków Częstochowa - Legia Warszawa przeprowadzą stację Super Polsat i Polsat Sport. Początek spotkania o godzinie 18:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.

Łukanio - 3 minuty temu, *.tpnet.pl Gość ma w bramce Boruca to koniecznie chce być mądrzejszy niż jest. Jak mozna takim składem wyjść w meczu o wszystko??? odpowiedz

Kibic(L) - 8 minut temu, *.inetia.pl Mam nadzieję, że przejęciu drużyny przez Runjaicia, w przyszłym sezonie nie zobaczę już co najmniej połowy zawodników, którzy wyszli w podstawowym składzie. odpowiedz

Jerry - 1 minutę temu, *.chello.pl @Kibic(L): Przyjdą Ronaldo, Salah, Hazard i de Jong. odpowiedz

smok - 10 minut temu, *.vectranet.pl Nie jęczeć!!! Dobrze będzie, Matka Boska Jasnogórska jest po stronie Legii!!! odpowiedz

Dedi - 15 minut temu, *.plus.pl Czy nikt nie widzi jaki Pekhart jest sztywny? Toć on piłki nie umie przyjąć?? Czy tak duży klub jak Legia nie może mieć w końcu silnego technicznego napastnika. Albo zwrotnego jak Nikolic odpowiedz

Daszka - 21 minut temu, *.chello.pl W pierwszej połowie naszej drużynie zabrakło nie tyle armat, co zwykłej małej armatki. Z taką "siłą rażenia" finał PP - nieosiągalny! odpowiedz

Zielu - 21 minut temu, *.centertel.pl Jezeli Rosolek jest najaktywniejszym zawodnikiem z przodu, to zaczynam rozumiec taktyke na grę na zero z przodu odpowiedz

Darek - 23 minuty temu, *.tpnet.pl Zdjąć Skibickiego i Mladenovicia i z nowymi nadziejami na drugą połowę. Slisza też bym wymienił na Sokołowskiego. odpowiedz

wtf - 23 minuty temu, *.chello.pl Minęło już 2 tygodniowe okienko w rundzie,w którym drużyna Vukovica gra szybko i z polotem.Niestety tym razem przypadło ono na przerwę reprezentacyjną. odpowiedz

Michał - 24 minuty temu, *.plus.pl Raków nie gra nic....to my gramy trochę i przegrywamy....no tragedii ciąg dalszy. Tutaj trzeba zap......ać i tyle w temacie. Nie widzę nas w finale....obym się mylił. odpowiedz

olek - 19 minut temu, *.chello.pl @Michał: Raków 5 strzałów w światło bramki po 45 minutach,my 2.Przestań wypisywać bajki,gdyby nie fart po naszej stronie to Raków prowadziłby 3:0.Raków ma trenera,my nie. odpowiedz

Po(L)ubiony - 24 minuty temu, *.aster.pl Gramy na szczycie możliwości. Ten skład, z tym trenerem więcej nie da. odpowiedz

gabrys - 25 minut temu, *.tpnet.pl rosołek masakra

pekhart dramat

skibicki patola

mladenovic prosto podać nie umie

Dobrze że ten raków nic nie gra i jest jakaś nadzieja. odpowiedz

Hiszpan - 28 minut temu, *.telnaptelecom.pl Dobrze że Vukovic to trener tymczasowy odpowiedz

info - 22 minuty temu, *.chello.pl @Hiszpan: Dokładnie.Papszun taktycznie go zjadł.Gość sapie się do Boruca,a jego warsztat trenerski jest na poziomie I ligi,a nie ekstraklasy odpowiedz

vuko = Pinokio - 1 minutę temu, *.t-mobile.pl @info: na 1 ligę jest zbyt słaby skoro z Widzewem przegrał. odpowiedz

Hiszpan - 29 minut temu, *.telnaptelecom.pl Ślisz masakra odpowiedz

Jerry - 18 minut temu, *.chello.pl @Hiszpan: Kto to jest "Ślisz"? odpowiedz

Młody - 30 minut temu, *.play-internet.pl Skibicki Rosołek Mladen dno dna Slisz dno generalnie bez polotu a Raków też za wiele nie gra. Nadzieja jest ale tylko tyle... odpowiedz

Redi - 31 minut temu, *.play-internet.pl Josue prawie na stoperze, Mladen masakra, Skibicki gra bo musi, ciężko będzie... odpowiedz

Kreator - 32 minuty temu, *.chello.pl Tacy ludzie jak Skibicki i Slisz nie powinni znaleźć się nigdy w Legii co dopiero w niej grać!!!! Mdli człowieka jak się patrzy na nich!!! odpowiedz

Hiszpan - 34 minuty temu, *.telnaptelecom.pl Rosołek żenada. Przyjęcie jak w A-klasie odpowiedz

AAA - 38 minut temu, *.chello.pl Vuko,Skibicki ? Naprawdę? odpowiedz

Po(L)ubiony - 35 minut temu, *.aster.pl @AAA: A Rosołek? A Mladen? Co oni robią na boisku? odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 38 minut temu, *.19.184 Widzę Skibickiego od razu wiem że będzie źle, tak jakbyśmy grali od początku w 10. odpowiedz

Hiszpan - 39 minut temu, *.telnaptelecom.pl Skibicki dramat odpowiedz

ryba socho - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl za wolno bez pomysłu bez WALKI odpowiedz

Wolska dla Wolakow - 45 minut temu, *.com.pl Ludzie ogarnijcie się,gramy z drużyną walcząca omistrzostwo piłkarzami których mamy na pierwszą ligę,co wy byście chcieli? odpowiedz

Sobo(L)ew - 36 minut temu, *.255.115 @Wolska dla Wolakow: solidną grę a nie gówno a nie co. Nieudacznik a nie trener odpowiedz

88 - 46 minut temu, *.inetia.pl Dajcie jakiś link. odpowiedz

Pies Aron Od Jacka Jarka - 36 minut temu, *.133.145 @88: strumyk.tv tam sa zawsze mecze;) odpowiedz

Jerry - 52 minuty temu, *.chello.pl Niestety w tym systemie Legia nie umie grać ofensywnie. Znów dużo grania w poprzek i do tyłu. odpowiedz

Kononowitch - 54 minuty temu, *.vectranet.pl Wróciliśmy na ścieżkę wpierdooolow odpowiedz

Kreator - 56 minut temu, *.chello.pl Że Sliszem od początku w 10 bo to jest zawsze osłabienie, Rosołek dziecko we mgle. Skibicki bez komentarza. Oby się puchar dzisiaj nie skończył. Czarno to widzę. odpowiedz

Leon M - 39 minut temu, *.chello.pl @Kreator : Skibicki cały czas traci piłkę nie potrafi chociaż przez chwilę się przy niej utrzymać nie wspomnę o opanowaniu. Dramat odpowiedz

eN - 25 minut temu, *.as13285.net @Leon M : no nie mow czasem zdazy podac... Ale ze do przeciwnika to juz inna historia odpowiedz

Byniu - 57 minut temu, *.vectranet.pl Niestety Legia prawie zawsze na mecze z Rakowem wychodzi na boisko przestraszona.Raków praktycznie przez cały mecz gra bardzo blisko i agresywnie,a tego delikatni gracze Legii nie wytrzymują.Raków od pierwszych minut przejmuje inicjatywę,a Legia zawsze jest tym zaskoczona.Nie rozumiem dlaczego.Nawet dzieci w przedszkolu wiedzą jak gra Raków Papszuna odpowiedz

L L L - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Frajerzy. odpowiedz

MożeSięUda - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czy remis na wyjeździe premiuje Legię? odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.233.15 Pograne heheh odpowiedz

Wielki Kolejorz KKS - 1 godzinę temu, *.plus.pl Raków już jedzie z wami. Taki chuj z Pucharem i bardzo dobrze gamonie :D odpowiedz

Bydek - 59 minut temu, *.149.204 @Wielki Kolejorz KKS: możesz mi rowa wylizać frajerze odpowiedz

Wielki Kolejorz KKS - 56 minut temu, *.plus.pl @Bydek: frajer to cię zrobił, a stara ci może rowa wylizać kutasie rudy odpowiedz

Bydek - 47 minut temu, *.149.204 @Wielki Kolejorz KKS: śmierdzi ci z dupy kutasino odpowiedz

Nieznany - 41 minut temu, *.com.pl @Wielki Kolejorz KKS: wy się nadajecie do tarcia chrzanu, mistrzowie się znaleźli ,jeden tytuł na 20 lat, odpowiedz

Wielki Kolejorz KKS - 41 minut temu, *.plus.pl @Bydek: idź lekcje lepiej odrobić bo jutro do szkoły odpowiedz

Wielki Kolejorz KKS - 37 minut temu, *.plus.pl @Nieznany: ten twój login/nick nieznany to o co w tym chodzi że ojciec jest NN ? Czy że się nie przyznaje do ciebie ? :D odpowiedz

Darek - 32 minuty temu, *.tpnet.pl @Wielki Kolejorz KKS: Odezwał się kibic z Poznania, który wyrzekł się swojego klubu i kibicuje Amice. Chyba że jesteś z Wronek to rozumiem że cały czas ze swoim klubem. odpowiedz

Won - 31 minut temu, *.virginm.net @Wielki Kolejorz KKS: Pocałuj matkę w jajca.Cwelu odpowiedz

Bydek - 29 minut temu, *.149.204 @Wielki Kolejorz KKS: zgasiłem cię jak peta koński zwisie odpowiedz

Wielki Kolejorz KKS - 27 minut temu, *.plus.pl @Won: ale wysyp debili, no ale co się dziwić jaki klub tacy sympatycy :D odpowiedz

Wielki Kolejorz KKS - 10 minut temu, *.plus.pl @Bydek: piłkarze przegrali, kibice uciekli, nie ma większej kurwy od warszawskiej legii :D odpowiedz

Wielki Kolejorz KKS - 7 minut temu, *.plus.pl @Bydek: zgasić to sobie możesz światło w kiblu parówo odpowiedz

Kudlaty - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Rakow-legia 5-0

Lech -legia 5-0 odpowiedz

Bydek - 58 minut temu, *.149.204 @Kudlaty : nie zesrai sie odpowiedz

S - 13 minut temu, *.centertel.pl @Kudlaty : do budy,kudlaty kundlu ! odpowiedz

Kiero - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dziś niestety nastąpi pożegnanie z pucharami - kubeł zimnej wody. Szkoda odpowiedz

!(L)! MIŁKOWICE - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Strebinger

Johansson . Rose . Wieteska . Jędrzejczyk

Slisz . Josue

Kastrati . Rosołek . Verbić

Włodarczyk odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jazda z tym Rakowem na pełnej k....e. Kiełbasy w górę i golimy f.....ów. Jazda do finału panowie. odpowiedz

KrystekLegia - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nie ważne w jakim stylu ważne aby zagrać w finale. Ogień panowie..... odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Skibicki i Mladenović ciemno to widzę. odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Darek : Skoro do tej pory to nie trybiło, to teraz zatrybi? Też tego nie widzę. odpowiedz

Kamuflaż - 2 godziny temu, *.tpnet.pl 1:2 :) odpowiedz

antek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Po co ten Verbic jak on nie gra odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.wtnet.de Wymóg dwóch młodzieżowców A Ciepieli również brak. Strzałek fajnie, tylko gość w obecnych rozgrywkach 45min rozegrał i to w 3 lidze. odpowiedz

Kiełby w górę Legia wygra mecz! - 2 godziny temu, *.96.53 Panowie, kiełby w górę i jedziemy frajernie! odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.wtnet.de Muciego nie ma nawet na ławce. Mladen w pierwszym składzie do tego Skibicki,będzie słabo. Obym się mylił. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @...: Typowy Vuko. Coś se ubzdurał i sie tego trzyma. Szkoda bo z ławki mógłby wejść a tak wejdzie Lopes... odpowiedz

Marcin - 54 minuty temu, *.plus.pl @L: jak przegra dzisiaj powinien zrezygnować… odpowiedz

