LIVE!: Raków 1-0 Legia (KONIEC)

Racoviak - 21 minut temu, *.sky.com Brawo Raków odpowiedz

Zimny - 1 godzinę temu, *.plus.pl I dobrze że pucharów nie będzie bo tu trzeba budować drużynę od zera .Granie od początku lipca w Gibraltarze ,San Marino Czy Malcie w tym nie pomoże. odpowiedz

Zawieja - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Vukovic won odpowiedz

PP - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Odpadlismy ale po jakiej grze zeby przez 90 minut nie strzelic gola na remis dajacego nadzieje na dogrywke i karne wiec szkoda slow !! odpowiedz

PRP - 2 godziny temu, *.tpnet.pl P.Trenerze: Co to bylo w wykonaniu LEGII ? odpowiedz

Pit - 3 godziny temu, *.net.pl Wstyd jak w całym tym roku, dziady, dziadostwo i syf. Dobrze, że nie mam w tym roku kupionego karnetu...... Na takie dziadostwo bilety powinny być darmowe plus dojazd z i do domu Uberem opłacany kibicom z kieszeni Mioduskiego i większości kopaczy....... Wstyd! odpowiedz

Antek - 3 godziny temu, *.. Gamonie wszyscy odpowiedz

ajajajaj - 3 godziny temu, *.net.pl kupa dziadostwa , rozgonić to patałajstwo w cztery strony świata , pajace nie piłkarze odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Wygrał zdecydowanie lepszy zespół.

Dziękujemy prezesie mioduski za zbudowanie zespołu na środek tabeli ... odpowiedz

DanieLo - 3 godziny temu, *.comcast.net Slabych mamy piłkarzy….

Trener tez jest przeciętny…

Właściciel to sabotażysta,

A Kibice bierni.



Minęły lata sukcesu

Żyjemy historią i marzeniami

Olewamy rzeczywistość

Przyszłości brak



odpowiedz

KARPIU - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Niestety w tym sezonie Legia nie zasługuje na puchary.Zbyt dużo błędów zostało narobionych.Taki rok przerwy w pucharach być może nie będzie taki zły dla klubu.Trzeba budować spokojnie nowy zespół bez obciążeń pucharami i zbudować porządny skład na mistrzostwo odpowiedz

Leśny Dziedek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @KARPIU: Fantasmagorie...Za co, za długi???? odpowiedz

Korek - 3 godziny temu, *.chello.pl @KARPIU: ewidentnie poniosła Ciebie fantazja. Zadłużony Klub nie będzie wstanie zainwestować w wartościowych piłkarzy. Miodowe rządy sprowadziły nas do roli średniaków. I tak chyba pozostanie na dłużej. odpowiedz

Sidik - 3 godziny temu, *.proxnet.pl Więcej Sliszow, Rosołkow, Skibickich i będziemy mistrzami...Slisz nie ma podstaw, piłka mu odskakuje na 2 metry przy przyjęciu. Skibicki jeździec bez głowy. Rosołek ustawić się nie potrafi. I to są zawodowi kopacze... odpowiedz

Kreator - 3 godziny temu, *.chello.pl @Sidik: Slisz na filmiku mówi od razu po meczu wchodzę do zimnej wody nawet nie potrafił powiedzieć dokładnie o co chodzi tylko ze woda jest zimna i się szybciej regeneruje udzielając odpowiedzi nonszalancko bawi się telefonem. To dzisiaj chłopaki z Rakowa pokazali jak się regeneruje i gania Slisza i pykaa w dziadka jak krowę po pastwisku!!!! On nawet nie ma siły biegać a poziom gry tzn inaczej próby gry w piłkę jest Dramatyczny Tragiczny aż oczy bolą!!!! odpowiedz

Sidik - 1 godzinę temu, *.proxnet.pl @Kreator : ja nie pamiętam tak tragicznego defensywnego w Legii a kibicuje od 96 roku. To Maciek Iwański vel Pączek wykazywał więcej woli walki i techniki. odpowiedz

Opoor - 3 godziny temu, *.orange.pl Mecz pokazuje jak słabym taktykiem jest Vuko. Bez środka pola nie da się wygrać maczu. Nawet mając furę szczęścia. odpowiedz

Miki - 3 godziny temu, *.. @Opoor : Jeszcze trzeba mieć z kogo budować… A tu jeszcze na doczepkę był obowiązek wstawienia dwóch młodzieżowców i kontuzja Miszty (ważna rzecz – Raków grał Trelowskim w bramce, więc w polu Legia musiała mieć jednego młodego więcej). odpowiedz

KRZYSZ - 3 godziny temu, *.datapacket.com Z LECHE NIETY BĘDZIE DWÓ CYFRÓWKA odpowiedz

Lolo - 2 godziny temu, *.plus.pl @KRZYSZ: analfabeta odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.aster.pl Będziemy gonili wynik Lopesem....... odpowiedz

KRZYSIEK - 3 godziny temu, *.datapacket.com DNO DNO

odpowiedz

Żarek Ottwock - 3 godziny temu, *.chello.pl Nie ma kim grać i Legia odpada sama nazwa meczu nie wygramy!!! Wstydu nie będzie dalej. Niech Raków zgarnia Puchar i Mistrzostwo oby nie Ci z Poznania!!! odpowiedz

Trener - 3 godziny temu, *.net.pl Po co psuć to co przynosi efekty zrobić zmianę za Wszołka i do przodu. A tak znowu gramy na trójkę obrońców i wahadłowych, których nie mamy. To jakaś masakra. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Mladenovic w końcu pokazał swój poziom leżąc na murawie za murem przy rzucie wolnym dla Rakowa. odpowiedz

Sylwester - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Darek: To był najlepszy jego fragment w tym meczu odpowiedz

Gocław - 3 godziny temu, *.net.pl Obrona Częstochowy hahaha

mioduski sprzedaj Ł3 bo ty się nie nadajesz na piłkę profesjonalną.

Legia for sale. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Chciałem przeanalizować grę Legii, ale szkoda czasu. Jakie puchary, o czym my marzymy. Utrzymanie to jest sukces w tym sezonie, a dalej widać ciemny tunel... odpowiedz

Dzidek - 3 godziny temu, *.icpnet.pl Nic nie idzie. Dobrze, że tylko 0:1. Jędza fauluje a potem głupa pali. Oni są bez formy. Myślałem, że Legia czymś zaskoczy. odpowiedz

Krakus - 3 godziny temu, *.stimo.net Raków o dwie klasy lepszy. Gdyby nie pech to spokojnie 3 lub 4-0 , Legia nie istnieje. Klub ze stolicy, mistrz Polski a gra taka padake.. zal patrzec buhahaha.. odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl Trzeba sobie powiedzieć prawdę,nie pasujemy do pucharów europejskich! Ba,nawet od czołówki ekstraklasy zaczynamy odstawać. odpowiedz

Dzidek - 3 godziny temu, *.icpnet.pl Wieteska biega jak emeryt. Potem fauluje. odpowiedz

ZacznijcieGrać - 3 godziny temu, *.net.pl Mladenović, Pekhart, Rosołek, Slisz, Rose, Skibicki, VUKOVIC!! Kto jeszcze ma trafić na listę nieudaczników, żeby coś się ruszyło do przodu!! DRAMAT HAŃBA I DNO!!! NASZĄ LEGIĘ KOCHANĄ HAŃBICIE!!! odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl W sumie po co nam te puchary,żeby znowu się przed spadkiem bronić? odpowiedz

Olomanolo - 3 godziny temu, *.207.228 Mladen do rezerw odpowiedz

Lolo - 3 godziny temu, *.plus.pl Tak wygląda drużyna, która chce zdobyć puchar!!! Buahaha odpowiedz

Łukanio - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Gość ma w bramce Boruca to koniecznie chce być mądrzejszy niż jest. Jak mozna takim składem wyjść w meczu o wszystko??? odpowiedz

Kibic(L) - 4 godziny temu, *.inetia.pl Mam nadzieję, że przejęciu drużyny przez Runjaicia, w przyszłym sezonie nie zobaczę już co najmniej połowy zawodników, którzy wyszli w podstawowym składzie. odpowiedz

Jerry - 3 godziny temu, *.chello.pl @Kibic(L): Przyjdą Ronaldo, Salah, Hazard i de Jong. odpowiedz

smok - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Nie jęczeć!!! Dobrze będzie, Matka Boska Jasnogórska jest po stronie Legii!!! odpowiedz

Dedi - 4 godziny temu, *.plus.pl Czy nikt nie widzi jaki Pekhart jest sztywny? Toć on piłki nie umie przyjąć?? Czy tak duży klub jak Legia nie może mieć w końcu silnego technicznego napastnika. Albo zwrotnego jak Nikolic odpowiedz

Daszka - 4 godziny temu, *.chello.pl W pierwszej połowie naszej drużynie zabrakło nie tyle armat, co zwykłej małej armatki. Z taką "siłą rażenia" finał PP - nieosiągalny! odpowiedz

Zielu - 4 godziny temu, *.centertel.pl Jezeli Rosolek jest najaktywniejszym zawodnikiem z przodu, to zaczynam rozumiec taktyke na grę na zero z przodu odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Zdjąć Skibickiego i Mladenovicia i z nowymi nadziejami na drugą połowę. Slisza też bym wymienił na Sokołowskiego. odpowiedz

wtf - 4 godziny temu, *.chello.pl Minęło już 2 tygodniowe okienko w rundzie,w którym drużyna Vukovica gra szybko i z polotem.Niestety tym razem przypadło ono na przerwę reprezentacyjną. odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl Raków nie gra nic....to my gramy trochę i przegrywamy....no tragedii ciąg dalszy. Tutaj trzeba zap......ać i tyle w temacie. Nie widzę nas w finale....obym się mylił. odpowiedz

olek - 4 godziny temu, *.chello.pl @Michał: Raków 5 strzałów w światło bramki po 45 minutach,my 2.Przestań wypisywać bajki,gdyby nie fart po naszej stronie to Raków prowadziłby 3:0.Raków ma trenera,my nie. odpowiedz

Po(L)ubiony - 4 godziny temu, *.aster.pl Gramy na szczycie możliwości. Ten skład, z tym trenerem więcej nie da. odpowiedz

gabrys - 4 godziny temu, *.tpnet.pl rosołek masakra

pekhart dramat

skibicki patola

mladenovic prosto podać nie umie

Dobrze że ten raków nic nie gra i jest jakaś nadzieja. odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Dobrze że Vukovic to trener tymczasowy odpowiedz

info - 4 godziny temu, *.chello.pl @Hiszpan: Dokładnie.Papszun taktycznie go zjadł.Gość sapie się do Boruca,a jego warsztat trenerski jest na poziomie I ligi,a nie ekstraklasy odpowiedz

vuko = Pinokio - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @info: na 1 ligę jest zbyt słaby skoro z Widzewem przegrał. odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Ślisz masakra odpowiedz

Jerry - 4 godziny temu, *.chello.pl @Hiszpan: Kto to jest "Ślisz"? odpowiedz

jarekk - 3 godziny temu, *.metrointernet.pl @Jerry: Powiem tak - na nazwisko trzeba sobie zapracowac. Deyna mial jeszcze trudniejsze nazwisko a kazdy wiedzial jak pisac. A ten talent co?

Kompletnie nic, nie wiadomo kto to jest. odpowiedz

Młody - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Skibicki Rosołek Mladen dno dna Slisz dno generalnie bez polotu a Raków też za wiele nie gra. Nadzieja jest ale tylko tyle... odpowiedz

Redi - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Josue prawie na stoperze, Mladen masakra, Skibicki gra bo musi, ciężko będzie... odpowiedz

Kreator - 4 godziny temu, *.chello.pl Tacy ludzie jak Skibicki i Slisz nie powinni znaleźć się nigdy w Legii co dopiero w niej grać!!!! Mdli człowieka jak się patrzy na nich!!! odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Rosołek żenada. Przyjęcie jak w A-klasie odpowiedz

AAA - 4 godziny temu, *.chello.pl Vuko,Skibicki ? Naprawdę? odpowiedz

Po(L)ubiony - 4 godziny temu, *.aster.pl @AAA: A Rosołek? A Mladen? Co oni robią na boisku? odpowiedz

Miki - 3 godziny temu, *.. @Po(L)ubiony: Rosołek i Skibicki (a potem Włodarczyk) robili na boisku młodzieżowców. Puchar wymagał występu DWÓCH. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 4 godziny temu, *.19.184 Widzę Skibickiego od razu wiem że będzie źle, tak jakbyśmy grali od początku w 10. odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Skibicki dramat odpowiedz

ryba socho - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl za wolno bez pomysłu bez WALKI odpowiedz

Wolska dla Wolakow - 4 godziny temu, *.com.pl Ludzie ogarnijcie się,gramy z drużyną walcząca omistrzostwo piłkarzami których mamy na pierwszą ligę,co wy byście chcieli? odpowiedz

Sobo(L)ew - 4 godziny temu, *.255.115 @Wolska dla Wolakow: solidną grę a nie gówno a nie co. Nieudacznik a nie trener odpowiedz

88 - 4 godziny temu, *.inetia.pl Dajcie jakiś link. odpowiedz

Pies Aron Od Jacka Jarka - 4 godziny temu, *.133.145 @88: strumyk.tv tam sa zawsze mecze;) odpowiedz

Jerry - 4 godziny temu, *.chello.pl Niestety w tym systemie Legia nie umie grać ofensywnie. Znów dużo grania w poprzek i do tyłu. odpowiedz

Kreator - 4 godziny temu, *.chello.pl Że Sliszem od początku w 10 bo to jest zawsze osłabienie, Rosołek dziecko we mgle. Skibicki bez komentarza. Oby się puchar dzisiaj nie skończył. Czarno to widzę. odpowiedz

Leon M - 4 godziny temu, *.chello.pl @Kreator : Skibicki cały czas traci piłkę nie potrafi chociaż przez chwilę się przy niej utrzymać nie wspomnę o opanowaniu. Dramat odpowiedz

eN - 4 godziny temu, *.as13285.net @Leon M : no nie mow czasem zdazy podac... Ale ze do przeciwnika to juz inna historia odpowiedz

Kreator - 3 godziny temu, *.chello.pl @eN: Racja HAHHA :) odpowiedz

Byniu - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Niestety Legia prawie zawsze na mecze z Rakowem wychodzi na boisko przestraszona.Raków praktycznie przez cały mecz gra bardzo blisko i agresywnie,a tego delikatni gracze Legii nie wytrzymują.Raków od pierwszych minut przejmuje inicjatywę,a Legia zawsze jest tym zaskoczona.Nie rozumiem dlaczego.Nawet dzieci w przedszkolu wiedzą jak gra Raków Papszuna odpowiedz

L L L - 4 godziny temu, *.centertel.pl Frajerzy. odpowiedz

MożeSięUda - 5 godzin temu, *.chello.pl Czy remis na wyjeździe premiuje Legię? odpowiedz

bum - 5 godzin temu, *.233.15 Pograne heheh odpowiedz

Kiero - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Dziś niestety nastąpi pożegnanie z pucharami - kubeł zimnej wody. Szkoda odpowiedz

!(L)! MIŁKOWICE - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Strebinger

Johansson . Rose . Wieteska . Jędrzejczyk

Slisz . Josue

Kastrati . Rosołek . Verbić

Włodarczyk odpowiedz

Michał - 5 godzin temu, *.plus.pl Jazda z tym Rakowem na pełnej k....e. Kiełbasy w górę i golimy f.....ów. Jazda do finału panowie. odpowiedz

KrystekLegia - 5 godzin temu, *.chello.pl Nie ważne w jakim stylu ważne aby zagrać w finale. Ogień panowie..... odpowiedz

Darek - 5 godzin temu, *.chello.pl Skibicki i Mladenović ciemno to widzę. odpowiedz

Po(L)ubiony - 5 godzin temu, *.aster.pl @Darek : Skoro do tej pory to nie trybiło, to teraz zatrybi? Też tego nie widzę. odpowiedz

Kamuflaż - 6 godzin temu, *.tpnet.pl 1:2 :) odpowiedz

antek - 6 godzin temu, *.centertel.pl Po co ten Verbic jak on nie gra odpowiedz

... - 6 godzin temu, *.wtnet.de Wymóg dwóch młodzieżowców A Ciepieli również brak. Strzałek fajnie, tylko gość w obecnych rozgrywkach 45min rozegrał i to w 3 lidze. odpowiedz

Kiełby w górę Legia wygra mecz! - 6 godzin temu, *.96.53 Panowie, kiełby w górę i jedziemy frajernie! odpowiedz

... - 6 godzin temu, *.wtnet.de Muciego nie ma nawet na ławce. Mladen w pierwszym składzie do tego Skibicki,będzie słabo. Obym się mylił. odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @...: Typowy Vuko. Coś se ubzdurał i sie tego trzyma. Szkoda bo z ławki mógłby wejść a tak wejdzie Lopes... odpowiedz

Marcin - 4 godziny temu, *.plus.pl @L: jak przegra dzisiaj powinien zrezygnować… odpowiedz

