Vuković: Brakowało piłkarskiej jakości

Aleksandar Vuković (trener Legii): Gratulacje dla Rakowa za zasłużone zwycięstwo. Największy żal z naszej strony i wewnętrzne pretensje są o bramkę straconą na początku, po pierwszym stałym fragmencie gry. Sami sobie utrudniamy sprawę, kiedy tak zaczynamy. Później momentami brakowało rozwiązań pod bramką przeciwnika i piłkarskiej jakości, żeby bardziej zagrozić rywalom. W drugiej połowie było trochę chaosu, natychmiastowe akcje po stratach. Mieliśmy jedną bardzo dobrą sytuację, i szczerze, mogliśmy wygrać jedynie przy bardzo dużym szczęściu. Zazwyczaj wygrywamy, gdy jesteśmy lepsi, dziś nie byliśmy i to jest przyczyna porażki. Jak zapewnimy sobie utrzymanie, będziemy myśleli o czymś więcej. Puchar Polski był podstawowym celem na uratowanie sezonu pod kątem pucharów, ale też trofeum. Na boisku i na tle Rakowa nie było to łatwe i się nie udało. Pozostaje wrócić na ligowe boiska. Przed nami bardzo trudny mecz z Lechem. Spróbujemy zrobić wszystko, żeby kontynuować dobrą ligową passę i zdobywać kolejne punkty. Dopiero po realizacji tego celu, będziemy patrzeć do przodu. Wyszliśmy dziś taką jedenastką, jaka na ten moment jest najmocniejsza. Nie mam co do tego wątpliwości. Czy forma jednego czy drugiego zawodnika jest na najwyższym poziomie, to już inna kwestia. Nie będę jednak oceniał nikogo indywidualnie, bo jako drużyna wygrywany i jako drużyna przegrywamy.

Komentarze (26)

+ dodaj komentarz

dodaj

Mariot85 - 2 minuty temu, *.cyfrowypolsat.pl Dziś nie istnieliśmy. NAJWAŻNIEJSZY mecz sezonu a tu ani sił ani werwy.Brak słów oby w poznaniu było lepiej. A za rok Pogoń raków lech puchary więc mistrz murowany.Pozdr z NL odpowiedz

Rafał - 40 minut temu, *.play-internet.pl Jedyne co mogę dziś powiedzieć to to , że wreszcie ktoś próbował wślizgiem strzelić bo wie po co ofensywny zawodnik ma nogi ( Verbić). Wszystko w temacie. odpowiedz

grzesiek - 41 minut temu, *.centertel.pl Nie wygladalo to az tak zle. Pekhart dzisiaj bardzo ambitnie gral. Widac ze zalezalo mu.



Brakowalo dzisiaj bardzo kogos takiego jak luqinhas i wszolek :))) odpowiedz

jo - 51 minut temu, *.tpnet.pl Co sobie miodek kupił, to ma.

Jest jakoś, nie jakość... odpowiedz

Tym - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Vuko gra kim ma Słubicki masakra Mladenowic dno Rosołek drewno jak parze jak rosołek przyjmuje piłkę a ta odbija się od niego na pięć metrów to jest masakra odpowiedz

AAA - 1 godzinę temu, *.chello.pl Vuko podaj jeden powód dlaczego w meczowej 18 jest taki Skibicki i Mladenovic?

A że do tego wystawiasz ich w podstawowej 11 to świadczy tylko o Twojej głupocie.

Czy jakikolwiek młodzieżowiec /Strzałek,Ciepiela/ jest w stanie być w jakimś aspekcie gorszy od Skibickiego którego jak wreszcie popędza to sam zobaczysz na którym poziomie rozgrywkowym wyląduje i czy nawet nie nominalny skrzydłowy /Muci,Celhaka/może grać jeszcze gorzej niż Mladenović?

Kończ sezon i odejdź po dobroci. odpowiedz

Maro - 1 godzinę temu, *.chello.pl Popatrzcie na zaangażowanie w grę, Trzech czy czterech grajków Rakowa łapały skurcze a kiedy doświadczył tego taki Ślisz, odpowiedz

Obiektyw - 50 minut temu, *.plus.pl @Maro: Ta, a gdyby go łapały co mecz skurcze to byś mówił, że miernota i nie wytrzymuje xd odpowiedz

mexx - 1 godzinę temu, *.chello.pl Vuko, już starczy. Pa! odpowiedz

RafaL - 1 godzinę temu, *.29.164 @mexx: to tobie dziękujemy trolu odpowiedz

Maro - 1 godzinę temu, *.chello.pl Myślę, że wszyscy grają piach ale to co gra już od dłuższego czasu Ślisz to szambo.

Albo podanie do przeciwnika albo faul odpowiedz

Andrzej - 1 godzinę temu, *.plus.pl Potrzebne wsparcie, PROSZE WYMIEN CHOC JEDEN ATUT SKIBICKIEGO? Wiek odpada odpowiedz

Bu"L"i - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Vuko,sorry, ale to twoja wina. Taktyka, nastawienie, brak reakcji, zły dobór zawodników, brak zmian, wszystko źle. Czy to za ten punkt w eklapie. ? odpowiedz

End - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Brakuje trenera

Brakuje piłkarzy

Brakuje prezesa

Brakuje kibiców

Dobrze ,że są jeszcze inne ligi bardziej ciekawsze odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Papuszyn zjadł naszego amatorka taktycznie. Utrzymanie w lidze to max dla naszego serbskiego urwipołcia. odpowiedz

Y - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Gdzie jest muci i kastrati.prawda jest taka że ich nie lubi trener a przez to krzywdzi druzyne.czyli dupa nie trener odpowiedz

Mar - 2 godziny temu, *.chello.pl Vuco za ten mecz nota 0 dla Ciebie odpowiedz

Urs 72 - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie wiem.dlaczego popełniane są te same błędy ? W ustawieniach zawodników czy też ich wyboru na dany mecz ? Pytanie do Vuko ? Obyś pojechał z Lechem w sobotę to najważniejszy mecz Sezonu tylko Zwycięstwo z Lechem odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Więcej Mladena i Skibickiego! Jak zmiana to tylko Lopes! Boże Drogi ile razy można popełniać ten sam błąd!? I jeszcze dziwić się, że nie zagrało… odpowiedz

niezadowoLony - 2 godziny temu, *.120.76 Czemu dalej stawiasz na tych cocie nie lubiá albo olewajá poprostu, zmiany dalej za puźno robisz gdzie twòj asystènt i kierownik deużyny!?w karty grajá w czasie meczu!?dno.... odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Fakt gdyby było utrzymanie mógł byś chlać i biegać po klubach. Czesio telemarketer numer kadrowy 711 i tam ma dla Ciebie miejsce na MS. odpowiedz

Konrad1916 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Gdybyśmy weszli do finału to byłoby nie zasłużenie.Ten zespół w tym sezonie to nadaje się jedynie do pchania karuzeli.przyszły sezon to 3/4 drużyny do wymiany odpowiedz

Rafa(L) - 2 godziny temu, *.orange.pl No ciężko wygrać w 9. Niestety Skibicki bardzo słabo, Mladenowic cienki odpowiedz

Strogow - 2 godziny temu, *.chello.pl @Rafa(L): Nie zapominaj o gwieździe jaką jest Slisz odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Rafa(L): Gralismy w 8 - Ślisz, Mladen i Skibicki to sabotaz kolejny mecz...Gdzie Muci, czemu nie gra Kastrati Celhaka, który stara sie chociaz myślec na boisku i podaje do przodu. Dramat odpowiedz

gg - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Trener Bramkarzy: co Ci Kastrati pomoże? Następny zbędny wkład do koszulki. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.