Pucharu(ów?) nie będzie...

Sędziowie

Główny: Tomasz Musiał

Asystent: Sebastian Mucha

Asystent: Jakub Ślusarski

Techniczny: Sebastian Krasny



Yeti - 23 minuty temu, *.vectranet.pl Dziadostwo. Kudłaty strateg sprowadził Legię na dno. odpowiedz

arek - 34 minuty temu, *.chello.pl Takie mecze pokazują jak nędzną mamy kadrę. I jeszcze mioduś uznał że możemy oddać Emreliego - to oczywiście było konieczne - i nie sprowadzić nikogo w zamian. Potem mioduś stwierdził że stać nas na sprzedanie Luqiego. Jozue miał dzisiaj słaby dzień, ale... czy ten facet grał kiedykolwiek w drużynie w której miał obok siebie tak słabych partnerów? Patrzy sobie taki Jozue na bok a tu Rosołek, patrzy w drugą stronę Skibicki, przed sobą widzi Pekharta, ogląda się za siebie Slisz. To nie jest drużyna nawet na naszą ekstraklasę. Vuko to arcymistrz że tyle z tych trzecioligowców wycisnął. Ilu od nas do swojej jedenastki zabrałby Papszun, albo Skorża? Mioduś kogo uda ci się teraz opchnąć? Jozue? Wieteskę? A tak kibice się cieszyli że wyrzucono Antolicia, Martinsa, Gwilię... po co? Żeby zrobić miejsce dla Slisza? odpowiedz

Grecz - 40 minut temu, *.orange.pl Gralismy pilke plażową. Powoli, szeroko, na wyprostowanych nogach. Pewnie autokar się zepsuł i szli chłopaki na piechtę. odpowiedz

filand - 41 minut temu, *.t-mobile.pl 4 - 6 piłkarzy do sprzedaży. Brak gry w pucharach europejskich ( nie wierzę w 4 miejsce w lidze) równy jest niedomknięciem budżetu. Czas najwyższy budować nową drużynę Powoli. Krok po kroku... odpowiedz

Łuki Mki - 1 godzinę temu, *.chello.pl Legia nie zasłużyła na wygranie tego meczu bo zwyczajnie była za słaba. Brak skuteczności Rakowa i dobra postawa Bramkarza Legii uratowała przed wyższym wynikiem. Z takimi ludźmi jak Slisz Skibicki nie ma prawa być mowy o grze w Pucharach. Dla Rakowa Życzę wygrania finału. odpowiedz

ZenekL3 - 1 godzinę temu, *.chello.pl No cóż taki jest realny sufit tej drużyny i dlatego półfinał PP trzeba i tak uznać za sukces. Owszem głupota Wukowicza bo na ważny mecz wrócił znów do systemu który już dawno się nie sprawdzał, owszem zabrakło Wszołka, owszem nasza bardzo droga Akademia wychowuje piłkarzy zbyt słabych aby znaleźć chociaż 2 na mecz PP. Jednak czy 0:1 na wyjeździe z Rakowem to jest zaskoczenie? Raczej nie, tę drużynę dopiero trzeba budować. odpowiedz

Kij w mrowisku - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ten sezon obędzie się bez jakiegokolwiek tytułu i trudno stwierdzić, żeby to było niesprawiedliwe. Jakim cudem przy takiej różnicy, jaka zachodzi w budżetach klubów, mamy zdecydowanie słabszych piłkarzy od Rakowa, to ja nie wiem. A może wiem, że lepsi to oni byli kiedyś, w końcu połowa drużyny albo więcej to reprezentanci swoich krajów, a w Legii ich potencjał zmarnowano.

Na dzień dzisiejszy bowiem wynik półfinału Pucharu Polski jest sprawiedliwy, a na nasze nogi to za wysokie progi. Mimo że drużyna - trzeba przyznać - grała ambitnie, jednak to za mało. Potrzebne są podstawowe umiejętności.

Zajmijmy się tym, czego nam brakowało. Jozue został wykorzystany nie tam, gdzie trzeba. Nawet komentatorzy meczu (a co do kompetencji telewizyjnych znawców mam jak najgorsze zdanie) zauważyli, że gra za nisko. W konsekwencji trudno mu było obsługiwać ofensywę, a w obronie grać nie umie albo nie chce. Już w pierwszych pięciu minutach brak powrotu za napastnikiem zaowocował najpierw bramką, a po chwili 100-procentową sytuacją dla Rakowa. Grający obok niego Slisz, który w tej sytuacji powinien wziąć większy udział w konstrukcji, nie nadaje się z kolei do tego typu zadań. Ma na przykład wbudowaną reakcję przyjmowania piłki do tyłu nawet wtedy, gdy jest wolna przestrzeń z przodu, a za nim wręcz przeciwnie. Musi bowiem mieć czas na przemyślenie, co robić dalej, a Raków tego czasu nie zostawiał. Ten deficyt dotknął dziś całej drużyny Legii. Nie przebijali się pod bramkę przeciwnika, bo umieją grać tylko po zastanowieniu się, co dalej. Wielokrotnie mieli przestrzeń i partnera do zagrania, ale tylko wtedy, gdy zagranie byłoby z pierwszej piłki. Po czasie na namysł już tej okazji nie było. Ponieważ ta przypadłość dotyka absolutnie wszystkich legionistów, włącznie z przyzwoicie działającymi w defensywie Johanssonem i Rose’m, nie ma żadnego rozegrania i nie ma zębów na ugryzienie tak mocnej drużyny jak Raków.

Z naszych młodzieżowców, którymi niestety musieliśmy grać, artystów już nie będzie. Przede wszystkim brak im techniki, a w przypadku Skiby także pomyślunku. Określenie król chaosu pasuje do niego jak ulał. To zawodnik na jedno uderzenie. Jeśli mielibyśmy taki luksus kadrowy, można go ustawić bardzo wysoko, żeby (aktywnie) czekał na piłkę. Jak do niej przypadkiem dojdzie, jego rola powinna polegać na oddaniu strzału lub kluczowego podania z pierwszej piłki. Albo wyjdzie, albo nie, ale i tak na nic więcej z jego strony liczyć nie można.

Brak nam także - nie wiem - albo sił, albo determinacji. Bardzo szybko zrezygnowaliśmy z przedarcia się rozegraniem przez wysoki pressing przeciwników, jednak ani jedna z dzid posyłanych do przodu w całym meczu nie została wygrana, bo legioniści do piłki nie skakali, tylko co najwyżej próbowali rywala przepchnąć, przeszkodzić mu, poczekać na jego błąd, ale - na ziemi. No, czasem w podskoku, jednak za niskim albo w ogóle nie w torze lotu piłki.

W przypadku Verbicia zdecydowanie należy uwierzyć Aco: nie jest jeszcze gotowy. I nie sprowadza się to jedynie do fatalnego pudła z siedmiu metrów. Jest tak samo wolny i niezdecydowany jak reszta drużyny, a o wkomponowaniu się w zespół trudno w ogóle mówić.

Rezultatem wszystkich wymienionych niedostatków było to, że w kluczowych momentach w dowolnym rejonie boiska znajdowało się więcej przeciwników niż legionistów. Zdarzało się to tym częściej, im bardziej Legia chciała zaatakować, bo powrót za piłką to nie jest nasza bajka. Powinno to przynieść efekt w postaci kilku bramkowej porażki, ale częstochowianom zdecydowanie brakowało dzisiaj i szczęścia, i celności. Aha, no i mieli przeszkodę w postaci Strebingera. Miło, że chociaż jeden legionista zagrał na wysokim poziomie.

W sumie pozostaje nadal systematycznie pracować nad odbudową formy, tym razem bez obciążenia koniecznością osiągnięcia jakiegokolwiek wyniku. Nie w tym roku.

odpowiedz

grev - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Slisz to się nadaje najwyżej do Mazura Karczew. Zresztą prawie cała reszta też. odpowiedz

Łuki Mki - 41 minut temu, *.chello.pl @grev: Mazur takich leszczy nie bierze nawet za darmo :) odpowiedz

Cegiełka - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dzisiejszy mecz może okazać się bardzo negatywny w skutkach: pucharów europejskich nie będzie, więc i kasy za to nie będzie. Będzie za to "wielka wyprz" - tradycyjnie u DM. Wygląda na to, że przez najbliższe lata będziemy tułać się w okolicach 4-6 miejsca w tej jednej z najsłabszych lig w Europie. odpowiedz

Tylko Legia - 1 godzinę temu, *.orange.pl Żenujące było skandowanie nazwiska Papszuna. Już udowodniliście w zeszłym sezonie oderwanie od żeczywistości. Vukovicowi za to ci zrobił i robi dla Legii należy się szacunek. Jeśli ktoś tego nie kuma to wielka żałość.

W poprzednimi sezonie lepszym składem nie potrafiliśmy wygrać z nikim. Raków ma obecnie lepszą drużynę i tyle w temacie. Nazwa Legia nie gra. Zresztą dla mnie ważniejsze jest to że taki totalny syf się zrobił wśród kibicowskiej braci. To jest ból a nie miejsce w tabeli. odpowiedz

SzB - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Tylko Legia:

Komu tu się należy niby szacunek? Za dobre chęci, którymi co najwyżej przysłowiowo piekło wybrukowane? To nie Vukovic zrobił cuda, tylko zaprzestano po prostu uprawiać sabotaż, a jakości piłkarskiej starcza na ile widać. Wypada 2-3 piłkarzy i wychodzi z tego psia d.pa. Reszta posta trafna. odpowiedz

ferds - 26 minut temu, *.chello.pl @SzB:

Vuko robi wiosną wynik o wiele ponad stan. W ilu i jakich drużynach tej słabej ekstraklasy grałby Rosołek, Slisz, nie wspominając o Skibickim? To są ludzie którzy byliby szczęśliwi gdyby na poszerzenie kadry wzieliby ich na ławę. Skibickiego gdybyśmy chcieli wypożyczyć to trudno byłoby znaleźć miejsce w I lidze żeby regularnie gdzieś tam grał. odpowiedz

Szelka - 1 godzinę temu, *.chello.pl Tytuł omówienia meczu wreszcie zasadny i dwuwariantowy. PP - z głowy, a ew. 4. miejsce w ESA - iluzoryczne. Brawo Kol. Wiśnia (z domieszką słodkiego). Można? Można... odpowiedz

gazza - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Po co on wstawia Slisza ? Przecież to osłabienie zespołu !!! odpowiedz

P - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Brak walki !!! Ślisz WON !!! odpowiedz

WielkaPolska - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl Nie byli na Jasnej Górze, to popłynęli z nurtem. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Znów Strebinger utrzymywał nas w meczu.. Na mały plus może Rose i Johanson reszta dramat , poziom 3 ligi, chociaż nie tam im się chce biegac. Wielbiciele talentu Slisza oglądaliście mecz. Ta kaleka gra coraz gorzej, ani w obronie ani w ataku, Skibicki to nie talent a antytalent... A Vukovic jest ograniczoneym egocentrykiem, gdzie Muci, Celhaka, Kastrati, nieprzygotowany Verbic byłby lepszy od slaniającego się od 50 minuty Slisza... Atak nie istniej, skrzydel nie ma, Mladenović do kona sezonu rezerwy i out... razem ze Sliszem... odpowiedz

WarszawskaOchota - 2 godziny temu, *.orange.pl Wynik nie powinien nikogo dziwić, wygrała drużyna która jest w tym sezonie lepsza od Legii.

Trzeba się skoncentrować na lidze, zostało jeszcze kilka kolejek i sporo punktów do zdobycia.

odpowiedz

Piotrek Ochota - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @WarszawskaOchota: Puchar za ligę. Niech mnie lżą ile chcą. odpowiedz

hajdukL - 1 godzinę temu, *.77.242 @WarszawskaOchota:

Krótko i na temat. odpowiedz

Lolo - 2 godziny temu, *.plus.pl Slisz profesor!!! Buahaha odpowiedz

Vel - 2 godziny temu, *.plus.pl Żal patrzeć. Zero woli walki. Mamy najsłabszą młodzież w lidze. Verbić niech się kiwa sam ze sobą jak nie umie minąć drewniaków z rakowa. Druga połowa to brak Legii na boisku. Josue stoi w miejscupodobno na boisku był jakiś Włodarczyk. odpowiedz

gruby - 2 godziny temu, *.orange.pl Jeżeli coś dobrze działa, to po co zmieniać? (z 4 na 3 obrońców). Jak miała być jakość...skoro Vuko wystawił za dużo defensywnych zawodników, a także dwóch co się nie nadają do grania bo są słabi!!! ( Mladen i Skibicki) Niestety nie mamy siły ognia... Na Lecha wystawiłbym 4 obrońców Johansson, Wietes, Jędza i Rose - w pomocy środek Slisz, Celhaka i Josue, boki pomocy Rosołek i Verbić i na szpicy Pekhart...

odpowiedz

Antyzygo - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Co to było!? To był kryminał, co jeszcze musi się stać, aby wszyscy zrozumieli, ze takie ustawienie nie jest dla nas! Oni nie potrafią tak grać.

Jak można wystawiać Skibickiego, lepiej wyjść w 10. Vuko zwalił ten mecz składem, ustawieniem.

Zero reakcji na wydarzenia.

To był dramat i wstyd. Po co akademia, skoro nikogo stamtąd nie ma, po co?!

Wstyd. odpowiedz

Bercik - 2 godziny temu, *.icpnet.pl Nawet pucharu Mazowsza nie Ne będzie, bo jest Radomiak wyżej i Wisła P. odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ten mecz został przerżnięty przy ustalaniu składu. Mówisz Panie Vuko, że Verbić niegotowy na grę przez 90 minut? To trzeba było popatrzeć na słaniącego się na nogach Slisza. Mladenović powinien usiąść na ławce do końca sezonu, a Skibicki - co ten chłopak w ogóle w Legii robi? Na wypożyczenie miał iść. Ja rozumiem 2 młodzieżowców, ale jest Ciepiela, Włodarczyk, Strzałek. Każde inne rozwiązanie byłoby lepsze. Ustawienie Josue jako cofniętego - kolejny WIELbłąd, zwłaszcza w 2 połowie, kiedy można to było jeszcze uratować. I po co ta trójka obrońców? A Verbić wszedł zdecydowanie za późno.



Tak czy siak, patrząc na tę grę, trzeba się cieszyć, że nie skończyło się 4 albo 5 do zera. Brawo Rysiek. odpowiedz

niezadowoLony - 2 godziny temu, *.120.76 Ogarniajác wszystkie komentarze, Vuko dalej gra w kratke ..może max wygra kilka spotkań ale potem sie gubi kiedy choć jeden ważny elemènt kontuzjowany mowa o Wszołku ktòry jedyny coś wnosi szybkiego, Jak można dalej stawiać na Skibickich ,Lopezòw i Mladenowiciòw!?Przecież Dubaj nie był dla odpoczynku!był na ogarnièxie starych i młodych!a ja sie putam cie Vuković !?gdzie sá ci co ich chwaliłeś!? Czemu nie dajesz wiékszej szansy młodym!?co z tobá?!Odpadniécie z pucharu automatycznie u Miodka jesteś skreślony, i tyle w temacie ponieważ brak pucharòw to brak u Mioduskiego kaski na Legie, wièc trener Pogoni przychodzi po sezonie, bo ma bardziej poukładane od ciebie w głowie i stawia na młodych a tak wszuscy wierzyliśmy w ciebie że wreście ogarniesz rużyne...poprostu jesteś super pomocnik trenera ale nie trener i to wszystko zmenia.... odpowiedz

Piotrek - 2 godziny temu, *.gigainternet.pl Niestety było to do przewidzenia. Trzymam kciuki za medaliki w finale. Zadłużenie wygrali i awansowali do finału. I pomyśleć że przegrywamy 3 mecz w sezonie z drużyną z Częstochowy. Kiedyś było to nie do pomyślenia. Ale czy naprawdę jest to niezrozumiałe,gdy co sezon zamiast się wzmacniać, stajemy się coraz słabsi? Każde okienko to sprzedaż wartościowych piłkarzy. Nikolić, Prijović, Odidja-Ofoe, Niezgoda, Juranović, Karbownik, itd. Gdzie ten skład z LM z Realem? Teraz nawet taki Kopczyński byłby kocurem w porównaniu do obecnych wyrobów pilkarzopodobnych. Nasi młodzieżowcy? Sorry, ale żaden nie zagrałby w żadnym z klubów ekstraklasy. Rosołek nawet do Arki się nie nadaje. Oby to był jeden słabszy sezon, sezon na przemyślenia. Co do Vuko, chwała że podjął się opcji utrzymania klubu w ekstraklasie i oby mu się to udało. Bo jak mieć chęci do pracy, gdy co chwilę słyszy się o poszukiwaniu następcy. odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jedyne pochwały można kierować do Strebingera, uratował kilka razy przed stratą bramki. Ogólna ocena 4 i jak dla mnie Verbic zmiana która dała coś pozytywnego do przodu. Szkoda sytuacji ale można ocenić go na 3/4 a reszta niestety słabo. Nie wspomnę już o Mladenoviciu i Skibickim bo to tragedia. No i Pan Trener, totalna pomyłka. Wyglądało jakby to zrobił specjalnie. Nawet jak nie trafił składem to zero reakcji z boku. Jak by wgl Vuko nie było na ławce odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl No to w sumie po sezonie. Tylko się utrzymać nam pozostało. A tak poza tym to nie mamy nic...i niczego. Takiego mamy prężnego prezesa. Nie mamy nic i niczego...od prezesa począwszy po piłkarzy... oprócz Josue i Strebingera.... chociaż tą piłkę co wpadła do siatki to Boruc by złapał...Ale Strebinger dzisiaj był najlepszy. Aż szkoda słów na to wszystko. W Poznaniu pewnie też nas zleją. No to z Legii została tylko....nazwa. Ale miejmy nadzieję że jeszcze powrócimy silniejsi.....najsilniejsi w całej naszej lidze. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. Idę się napić.... trochę. Pozdro LEGIONISTKI I LEGIONIŚCI odpowiedz

Kris - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie ma co gadać . Zagrali katastrofalnie odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.wtnet.de Vuko parę pytań na szybko:

Gzie Muci,Ciepiela(mł). Czemu nie zmieniłeś Slisza,(Calaka,Sokołowski) i Rosołka (Strzałek) jak już człapali. Na jakiej podstawie grał Mladenović, I po ..uj zagrałeś 3 z tyłu????? odpowiedz

Juras - 1 godzinę temu, *.1.244 @...:Dokładnie!! wydaje się, że tylko po to żeby przeje...ać mecz. Żeby kto inny nie spijał śmietanki w pucharach.. odpowiedz

B77 - 2 godziny temu, *.a1.net Dlaczego nie ma oceny 0? odpowiedz

Antyzygo - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @B77: dokładnie, dlaczego nie ma 0. Jak można dac 1 skibickiemu lub mladenowi. odpowiedz

1234 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Nie brońcie Vuko bo nie macie za co. Trzymał fatalnego Mladenovicia przez 79 minut, gdzie już w przerwie było wiadomo, że jest do zmiany. Slisza powinien ściągnąć koło 70 minuty bo było widać, że nie ma siły i każdą piłkę traci. Ogólnie grają ci których lubi czyli tak jak zawsze z nim było. Serbowie są git ale albańczycy są be. Dlatego dobrze, że odchodzi po sezonie. To nie miejsce na jego wojenki. odpowiedz

Obiektywny znawca - 2 godziny temu, *.icpnet.pl ten pseudo stadion jest wrzodem na dupie tej ligi, kto ku...a do tego dopuścił, żeby na takim gównie grać nosz ku...a mać, sektor gości to jest taka żenada, że nie znajduję tutaj adekwatnych słów jaki to jest poziom szamba, kto to projektował, zatwierdził i pozwolił takie paskudztwo zrobić???, co to za imbecyl ??? dawać te nazwiska, publicznie ogłosić i obkleić każdy słup ogłoszeniowy z ich gębami i zamknąć ich w tej klatce na miesiąc od 7 rano do 20 żeby każdy mógł ich zobaczyć odpowiedz

info - 2 godziny temu, *.chello.pl @Obiektywny znawca: Prezydent czestochowy? on chyba z SLD. odpowiedz

?? - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Obiektywny znawca: po ch.. ten komentarz imbecylu odpowiedz

Łysy - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Obiektywny znawca: nie ma to jak po takiej beznadziejnej grze i zasłużonej przegranej szukać problemu w stadionie przeciwnika odpowiedz

Obiektywny znawca - 2 godziny temu, *.icpnet.pl @Łysy : spodziewałeś się wygranej...?, zastanawiam się po co Twój komentarz odpowiedz

Obiektywny znawca - 2 godziny temu, *.icpnet.pl @??: po to żeby ktoś się nad tym zastanowił bo jak widać dla Ciebie to za dużo odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.centertel.pl Tak się nie gra meczu o wsztstko, najważniejszego meczu w sezonie. słabo. Wstyd....

odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com Gdzie te ku*** zakochane w mioduskim ????? odpowiedz

Byniu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Prawdopodobnie 4 drużyna będzie grać w pucharach.8 punktów straty ale to raczej nierealne i czy w ogóle konieczne.Może lepiej zróbmy sobie przerwę:) odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Byniu: racja, zresztą klub trzeba poukładać na nowo. Bez pucharów pod ligę obóz przedsezonowy. odpowiedz

kalosz - 2 godziny temu, *.mm.pl zagrali jak olimpia z lechem... 90minut bezradnosci...moze niech zaczną gierki -"gry kontrolne" od straconej bramki(najlepiejw 10) . kazdy mecz jak pierwsi nie prowadzą a przegrywają-mecz konczy sie porazka... z taką gra to lech ich rozjedzie w sobote... odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.wtnet.de Josue to ma przejba...ne. Z przodu ofensywni drapieżcy: Rosołek,Skibicki,Mladenovic,Pekhart.

I jak tu się nie wk....ć odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @...: Hahahahahaahah ::::::::W punkt odpowiedz

Rikki - 2 godziny temu, *.net.pl Kamuflaż przed Amica. odpowiedz

Kucik - 2 godziny temu, *.174.194 Nie wiedzialem ze mozna tak słabo zagrać…oczy bolą!!! Vukovič trenować w podstawowce gry w berka itd… odpowiedz

go(L)op - 2 godziny temu, *.shlnet.pl młodzież Skibicki, Rosołek i wchodzący Włodarczyk = się gramy w ośmiu... gdzie wasza ambicja, gdzie walka o 1 skład. Sam Josue meczu nie wygra... odpowiedz

warszawiak1234 - 2 godziny temu, *.aster.pl Bądźcie poważni i obiektywni w ocenach. Przeczytajcie dzisiejszy skład i porównajcie sobie ze składem z września. Ci, którzy stanowili o sile napędowej zespołu odeszli z klubu. Na wiosnę, Legia jest bezzębna, bezsilna i bezradna w ataku wobec silniejszych zespołów. Z tyłu zaczyna (poza babolem w 5 minucie) wyglądać to nawet nieźle, natomiast atak to jest dramat. Możemy podziękować Vuko za obonę przed spadkiem. I tyle w temacie sezonu 2021/22. odpowiedz

(L) evinho. Onet. Pl - 2 godziny temu, *.orange.pl @warszawiak1234: Tak kolego, dokładnie jak piszesz.... Rzeczowa, fachową ocena sytuacji. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Do wszystkich co plują na Vukovicia.Myslicie że jak by był na jego miejsce Runijac to byśmy wygrali 0:5?

Połowa składu do wywalenia na zbity pysk. Trzeba mieć nadzieję że dyrektor sportowy nie prześpi kolejnego okna transferowego tak jak to zrobił zimą. odpowiedz

tomi - 2 godziny temu, *.chello.pl @Darek: Nie chodzi o to.Gość jest przeciętnym trenerem,a po kilku wygranych poucza publicznie Boruca,jednego z najlepszych polskich bramkarzy w historii polskiej piłki i poucza kibiców,że niby mają pamięć od rana do wieczora.Troche pokory.Gdzie grał Vuko? bo Boruc grał w serie A,w PremierLeague. odpowiedz

tomi - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie mamy piłkarzy,nie mamy trenera.Ci co bronią Vuko to sabotażyści bez pojęcia o piłce.Dziś Papszun taktycznie zjadł Vuko,zresztą to nie była skomplikowana taktyka.Pressing,dobre stałe fragmenty gry,pilnowanie Josue i... to wystarczyło. odpowiedz

Urs72 - 2 godziny temu, *.chello.pl @tomi: nie mamy piłkarzy to jasne ale daj im szansę utrzymać Legię to cel na ten sezon bo i tak nic w Pucharach nie ugramy Nic Nic i wtedy wszyscy by znowu jechali że przegraliśmy z Omonia lub j eszcze gorszymi obsrancami z taką ekipa jaką jest teraz , pozdro odpowiedz

Do lamusów - 2 godziny temu, *.chello.pl K W MAĆ przestańcie piszczeć. Jeszcze nie tak dawno baliśmy się, że NAPRAWDĘ spadniemy. Jest jak jest. Byle w sobotę ahtung kartofel wstydu nie było odpowiedz

tomi - 2 godziny temu, *.chello.pl @Do lamusów : Przecież w sobote będzie to samo,myślisz że jedziemy tam po punkty? haha.Obudź się.Ludzie nie "piszczą",tylko piszą co widzą,a widzą słabych piłkarzy i słabego trenera.Skorża w sobote,tak samo jak dziś Papszun,pokaze Vuko co to taktyka i trenerka.Oby tylko w sobote nie było blamażu w stylu 3:0,4:0 dla pyr. odpowiedz

Kubacwks - 2 godziny temu, *.com.pl Dlatego nie Vuco! Szacun dla Niego, ale brakuje mu właśnie tego coś...Czy to w pucharach, czy to w pucharze polski. A Legia ma być Legią nie akceptować minimum ale maximum też na ławce trenerskiej. odpowiedz

Szyszko - 2 godziny temu, *.chello.pl @Kubacwks: tak, tym czymś jest skład adekwatny do ambicji, bo ma chłopców na środek ligi odpowiedz

Benit - 2 godziny temu, *.. Przecież te miernoty ani podać ani przyjąć. Wieteska i Slisz to okręgówka. Ludzie za co te pensje. Szkoda kasy na trenera bo z tego nic nie ulepi. Raków chaotyczna gra dużo walki i padolino wszechobecne. Sami wycinają lecz przy kontakcie padają jak od pioruna. odpowiedz

(L) evinho. Onet. Pl - 2 godziny temu, *.orange.pl Na więcej już nie stać.... Pozostaje radość??!! z utrzymania.... odpowiedz

Adrenalina - 2 godziny temu, *.net.pl Czwarte miejsce w zasięgu przecież. Vuko olał to bo jak wszyscy trąbią o zmianie trenera to mu zwisa . Tylko idiota w takim momencie podgrzewa temperaturę...W Legii mądrych nie sieją... odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl Skad ci narzekajacy ludzie w komentarzach? Serio mysleliscie, ze w takim gownianym sezonie nagle sobie z Rakowem u nich wygramy i cyk final PP i puchary? :d Bez jaj, paradoksalnie to dobrze, ze nie ma pucharow bo tu trzeba w spokoju budowac zespol przy nowym trenerze a nie znowu grac co 3 dni od lipca, a po drugie dobrze z punktu widzenia sily ligi. Jakby taka slaba Legia sobie puchar zdobyla to jak to swiadczy o polskiej pilce... odpowiedz

Lupus - 2 godziny temu, *.centertel.pl @L: Jest dobrze, nie było kontuzji, więc na sobotę będzie skład! odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Chciałem by redakcja wzięła Skibickiego po lupę ale szczerze to szkoda klawiatury na niego. odpowiedz

77/82 - 2 godziny temu, *.chello.pl @Darek: ja mam nadzieję, że nie będzie potrzeby aby brać go pod lupę czy w ogóle pod uwagę w kwestii składu Legii. Przepis o młodzieżowcu ma być zniesiony, więc po co nam takie pokraki? Piłkarsko nie obroniłby się nawet w II lidzie. odpowiedz

RafRasz - 3 godziny temu, *.orange.pl Jak zobaczyłem w składzie Mladenovicia to już wiedziałem że nic z tego nie będzie odpowiedz

0-711 - 1 godzinę temu, *.1.244 @RafRasz: mialem tak samo! odpowiedz

Piter - 3 godziny temu, *.plus.pl Nie ma pucharów, nie ma kompromitacji. Więc nie rozumiem smutku, jak tu radować się trzeba. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl @Piter: dokladnie. Mamy zespol w rozsypce, niegotowy na nic, latem przebudowa, nowy trener i po co nam te puchary i gra co 3 dni, zeby sie jeszcze bardziej pograzac juz od startu rozgrywek? Niech sobie na spokojnie buduje Runjaic, czy kto tam zostanie trenerem. odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Trudno coś pozytywnego napisać po tak słabym meczu. W każdym niemal aspekcie futbolowego rzemiosła Legia ustępowała zespołowi Rakowa.Zbyt pasywna gra,zbyt wolna,bez pomysłu na wykańczanie akcji.Można by wymieniać jeszcze długo.Gołym okiem było widać różnicę klas między oboma ekipami oraz ich miejscami w tabeli.Nie ma co się oszukiwać,w tym sezonie Legii na więcej nie stać.Miejsce w tabeli jest adekwatne do umiejętnosci piłkarskich tej drużyny.Jeśli w składzie gra taki Slisz czy Skibicki,których technika użytkowa jest równa zeru to nie ma sensu więcej o czym pisać... odpowiedz

sst - 2 godziny temu, *.mm.pl @Sebo(L): eee spot on mate i this is the fuckin super shit problem... odpowiedz

jbb - 3 godziny temu, *.237.198 ale qrwa dno odpowiedz

Tom - 3 godziny temu, *.com.pl Pojechali chyba na wycieczkę ! Bez komentarza

odpowiedz

ryba socho - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl tragiczna gra

rozjechali nas odpowiedz

Wołomin NR - 3 godziny temu, *.chello.pl Ten wynik to najłagodniejszy wymiar kary. odpowiedz

Filipek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Vukovic Won odpowiedz

Urs72 - 3 godziny temu, *.chello.pl Dzięki Vuko za to co do tej pory zrobiłeś odbiles to bagno od dna chwilę na tyle zasługuje klub odpowiedz

Prg - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Urs72: po co kur... Wyszedł znowu 3 stoperami jak widać że to nie działa graliśmy czwórka było ok odpowiedz

Urs72 - 2 godziny temu, *.chello.pl @Prg: nie wiem dlaczego sam zadaje sobie to pytanie ? Ale do końca mam do niego szacun za ogół nie za ten mecz ,pozdro odpowiedz

Ława - 3 godziny temu, *.252.204 Panowie Skibicki, Slisz, mladen max. znicz pruszkow z całym szacunkiem dla znicza. Ten Skibicki to jest ku..a dramat, Slisz niestety Chojnowianka Chojnow. W Lubinie się śmieją za transfer 1mln euro. Teraz został mu górnik polkowice. Mladen albo się ogarnia albo sorki.... odpowiedz

Juras - 3 godziny temu, *.1.244 K...wa żarło z 4ka obrońców, to musiał znaleść miejsce dla swego kamrata, pajaca Mladenowicia i co? I ch.j! odpowiedz

Puchar (nie) jest nasz.. - 3 godziny temu, *.chello.pl Przynajmniej unikną wstydu... odpowiedz

Maniek - 3 godziny temu, *.aster.pl @Puchar (nie) jest nasz..: Dokładnie. odpowiedz

Hmm - 3 godziny temu, *.169.170 Generalnie powinniśmy cieszyć się z wyniku. Gdyby Raków grał skuteczniej to byłby niezły wpier.... odpowiedz

ssc - 3 godziny temu, *.mm.pl @Hmm: hmm yes ./ i to jest dramat.. odpowiedz

A jednak Vuko niepoukładał drużyny.... - 3 godziny temu, *.120.76 Ślisz,Lopes,Skibicki rezerwy, mieli długo szanse.... odpowiedz

Miki - 3 godziny temu, *.plus.pl Ten mecz pokazał dlaczego Vukovic nie powinien być trenerem Legii. Przegrał mecz na samym początku. Graliśmy w 9 , bo niemożna liczyć Mladenocica i Skibickiego. Jawny sabotaż. Miał utrzymać się w lidze, reszta w du.... odpowiedz

PLBBOY - 3 godziny temu, *.com.pl @Miki: Właśnie miałem napisać, że ten mecz pokazał dlaczego Vukovic nie powinien być trenerem Legii w przyszłym sezonie. odpowiedz

Kamuflaż - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Uff, skończy się w końcu pudrowanie trupa. Brawo, wygrał zespół lepszy, a gorszy należy rozebrać na czynniki pierwsze i wyrzucić do kosza. Legia to tylko nazwa, reszta przepadła i szybko nie wróci. odpowiedz

Kibic - 3 godziny temu, *.net.pl @Kamuflaż: głupi komentarz Legia to nie tylko Marka to jest też potęga ! A jeden gorszy sezon o niczym nie świadczy. Stop wiecznym płaczką odpowiedz

M@c - 3 godziny temu, *.chello.pl Vuko znów zmienił ustawienie na 3 obrońców i się zesrał. odpowiedz

... - 3 godziny temu, *.wtnet.de @M@c : Dokładnie. odpowiedz

Wheeler - 3 godziny temu, *.chello.pl do czego to doszło żeby przegrywać z Częstochową - to się nóż w kieszeni otwiera odpowiedz

Kozioł - 3 godziny temu, *.chello.pl Bez ambicji, obok meczu, oby utrzymanie… i wypier@lać!!! odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 3 godziny temu, *.centertel.pl A z 4 miejsca w tym sezonie to do pucharów nie awansujemy? 7 kolejek do końca - 21 pkt do zdobycia. A 4 miejsce przecież jest premiowane awansem. Więc to jeszcze nie koniec. W lidze 21 pkt i 4 miejsce realne :-) odpowiedz

Atmosferić - 3 godziny temu, *.orange.pl Tak jak można się było spodziewać - Legia nie miała prawa tego wygrać z Vukoviciem na ławce. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Banda pijaków. odpowiedz

Stanisław Perkoz - 3 godziny temu, *.centertel.pl Super! Wracamy do walki o utrzymanie! odpowiedz

MOKOTÓW - 3 godziny temu, *.aster.pl Ten, kto myślał i miał nadzieję, był w czarnej dupie. odpowiedz

Sados - 3 godziny temu, *.centertel.pl @ MOKOTÓW: tak jak ty przez całe zycie odpowiedz

MOKOTÓW - 2 godziny temu, *.aster.pl @Sados: ja przez całe życie? Ślepy jesteś co się dzieje? Cały czasz, chcemy itd. Ale prawda jest taka, że z tym składem możemy pograć w ekstra-klapie. odpowiedz

Le Ja - 3 godziny temu, *.orange.pl Loczek ile jeszcze będziesz niszczył Legię? odpowiedz

Leszcze Miodulskiego - 3 godziny temu, *.lusobits.com Nie wracajcie do Warszawy leszcze odpowiedz

