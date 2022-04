Fotoreportaż i film z piro z Częstochowy

5,5 tysiąca kibiców obejrzało z trybun półfinałowy mecz Pucharu Polski Raków - Legia. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Częstochowy i filmu z pokazem piro zaprezentowanym w sektorze gości. Fotoreportaż z meczu - 44 zdjęcia Mishki

DO SZEFÓW KIBICÓW LEGII! - 55 minut temu, *.120.76 MOŻE CZAS ABY KIBICE W CZASIE SPOTKAŃ KONCENTROWALI SIE NA PIŁKARZACH KTÓRYCH WIDZIELI BY NA BOISKU I NA TYCH KTÓRYCH NIE CHCĄ WIDZIEĆ W KOSZULKACH LEGII, TAK BYŁO KIEDYŚ CAŁY STADION SKANDOWAŁ ZAWODNIKA Z ŁAWKI KIEDY NIE SZŁO INNYM NA BOISKU , MOŻNA?CZY TE SAME MGŁE NUDNE PRZYŚPIEWKI...DRUŻYNA I 12 ZAWODNIK RAZEM! !MÓWI TO WAM COŚ?! odpowiedz

Kpd - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Jak można chodzić po boisku przez 90 min i mieć w h ... j strat jak psedo piłkarz slisz to ja też mogę zagrać więcej pożytku że mnie bd a nie dużo wezmę kasy za to odpowiedz

