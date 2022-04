Wieteska: Nie widziałem dziś powera

Środa, 6 kwietnia 2022 r. 20:19 Bartosz Kuciński, źródło: Polsat Sport

- Co tu dużo mówić, Raków był lepszy, wygrał. Na początku szybko strzelił bramkę, później i tak kontrolował to spotkanie. Drużyna przeciwna miała więcej klarownych sytuacji, więc nie mamy się nawet jak tłumaczyć. Raków wygrał zasłużenie - powiedział po meczu z Rakowem Częstochowa Mateusz Wieteska.



- Myślę, że przy naszej dyspozycji fizycznej, jaką prezentowaliśmy w weekend, bylibyśmy w stanie powalczyć w dzisiejszym meczu. Nie widziałem dziś w drużynie takiego takiego powera, odejścia, doskoku, wygrywania pojedynków jeden na jeden. Ja z boiska tego nie czułem. Po prostu ciężko było dziś grać nam równorzędnie.



- Od początku tej rundy przygotowywaliśmy się do tego, żeby wygrywać każdy mecz, który jest przed nami i na tym się będziemy nadal skupiać. Mamy własne mecze przed sobą. Jeszcze pewnego utrzymania nie mamy, więc musimy znaleźć motywację i grać jak najlepiej w każdym następnym spotkaniu.