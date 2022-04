Strebinger: Dzisiejsza noc będzie bolesna

Środa, 6 kwietnia 2022 r.

- Jesteśmy bardzo rozczarowani. Przyjechaliśmy tu aby wygrać, awansować do finału i w nim zagrać z Lechem Poznań. Ciężko mi teraz cokolwiek powiedzieć. Musimy się podnieść. To trudny moment dla nas, dla klubu, ale przed nami kolejny, bardzo istotny mecz - powiedział po meczu Richard Strebinger.



- Dzisiejsza noc będzie bolesna, ale musimy się obudzić i od jutra rozpocząć przygotowania do sobotniego spotkania.



- Raków to bardzo dobra drużyna. Gospodarze posyłali dobre piłki w kierunku napastników, mieli dużo indywidualności, klasowych zawodników i szczelną defensywę. My nie stworzyliśmy sobie wielu okazji przez te 90 minut. Mieliśmy jedną świetną sytuację Benjamina Verbicia na 10 minut przed końcem spotkania. Jeżeli byśmy ją wykorzystali, moglibyśmy zmienić losy meczu. Tak się jednak nie stało. Musimy się z tego podnieść i myśleć już o kolejnym spotkaniu.



- To ciężka sytuacja dla wszystkich - nie tylko piłkarzy, pracowników, ale też kibiców. Chcieliśmy wygrać i zagrać w finale. Nie wykonaliśmy swojego zadania i nie wiem, co więcej mam powiedzieć.