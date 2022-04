Oceny legionistów za mecz z Rakowem

Najwyższą notę za środowy mecz z Rakowem przyznaliście Richardowi Strebingerowi. Występ austriackiego bramkarza oceniliście na 3,7 w skali 1-6. Była to jedyna pozytywna ocena dla piłkarza Legii za to spotkanie. Najniżej oceniliście występ Kacpra Skibickiego - 1,4. W sumie oceniało 1095 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,3. Strebinger 3,7 Johansson 2,9 Rose 2,9 Wieteska 2,8 Jędrzejczyk 2,7 Josue 2,7 Verbić 2,2 Włodarczyk 2,0 Rafael Lopes 1,9 Rosołek 1,9 Slisz 1,8 Pekhart 1,7 Mladenović 1,5 Skibicki 1,4

AAA - 55 minut temu, *.play-internet.pl Do Szmu(L)ki: żeby ktokolwiek wziął tego łamage Skibickiego to raczej trzeba będzie jeszcze dopłacić i najlepiej do wrogiego klubu żeby ich osłabić. odpowiedz

Lupus - 2 godziny temu, *.centertel.pl Warto podpisać dłuższą umowę z Ryśkiem, odpowiedz

Ding - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Strebinger, czyli jak zapomniałem o Borucu odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Np strebinger jakbysmy wygrali dostalby conajnniej 4,5 ... odpowiedz

AntyKomuna - 2 godziny temu, *.chello.pl Masakra odpowiedz

Szmu(L)ki - 3 godziny temu, *.chello.pl Skibickiego niech oddadzą za darmo do jakiejś 4 ligi. TO jest kryminał do ten dzieciak gra... odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Mi najbardziej rzuca sie w oczy to ze jak Legia wygrywa to automatycznie kazdy pilkarz dostaje wyzsze noty niz zasluzyl a jak przegrywa to nizsze niz zasluzyl.

Krotko mowiac zwycieskie mecze mydlą oczy co do miernosci pilkarzy odpowiedz

Kujawiak - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @grzesiek: Kto za mecz z Rakowem dostał notę niższą niż zasłużył? odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Kujawiak: Strebinger. odpowiedz

Pawełek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Skibicki i Ślisz powinni najpierw powąchać rezerw a później myśleć o pierwszej drużynie. odpowiedz

