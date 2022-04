Puchar 1000 goli - trwa głosowanie kibiców

Środa, 6 kwietnia 2022 r. 10:36 Woytek, źródło: Legionisci.com

Od początku obecnej edycji Pucharu Polski sponsor tytularny rozgrywek firma Fortuna Zakłady bukmacherskie prowadzi projekt "Puchar 1000 goli", w którym za każdego gola strzelonego przez teoretycznie słabszy zespołów w danym meczu 1000 zł trafia do ogólnej puli. W tej chwili jest to w sumie ponad 60 tys. zł. Na koniec rozgrywek pieniądze trafią do klubów z niższych klas rozgrywkowych, które przygotowały i zgłosiły projekty na specjalnej stronie www.puchar1000goli.pl oraz wygrają głosowanie kibiców.



W środowym meczu w Częstochowie pierwszy raz zespół Legii Warszawa będzie czarnym koniem, bo kurs na wygraną legionistów jest dużo większy niż na triumf Rakowa. Każda bramka zdobyta przez Legię daje aż 5000 zł do puli.



KURSY NA RAKÓW - LEGIA

FORTUNA 1 2.2 X 3.35 2 3.45



Zgłoszone przez kluby projekty zostały podzielone na trzy kategorie, codziennie można oddać jeden głos w każdej kategorii (nie jest potrzebna rejestracja i podawanie danych!). Zachęcamy do wsparcia następujących lokalnych inicjatyw:



W kategorii Kibicowskie warto oddać głos na GKP Targówek, który w przyszłym roku świętować będzie 70-lecie istnienia i kibice chcą przygotować widowisko "jakiego Targówek jeszcze nie widział".



W kategorii Społeczno-kulturalne także istnieje możliwość głosowania na projekt GKP Targówek lub na Akademię Piłkarską Huragan Wołomin, która w ramach zbliżających się obchodów 100-lecia klubu chce zorganizować wielki miejski turniej w samym sercu Wołomina.



W kategorii Infrastrukturalne zachęcamy do wsparcia warszawskiego projektu przygotowanego przez GKP Targówek, który chce na 70-lecie przygotować wyjątkową szatnię dla zawodników.



Głosowanie trwa do końca rozgrywek - pamiętajcie, że każdy głos kibica Legii może okazać się bardzo istotny w końcowym rozrachunku ;-)



Szczegóły -> www.puchar1000goli.pl