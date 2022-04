Grootscholten kończy pracę w Legii

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Żmija - 29 minut temu, *.vectranet.pl Choćby wychował 10 Lewandowskich to i tak nie dostaliby u nas szansy i odeszli za darmo... odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 46 minut temu, *.chello.pl Elo LEGIA - proszę wymienić jakieś osiągnięcie w LTC za jego 2-letniej kadencji, gdzie pobierał pewnie sowite wynagrodzenie? odpowiedz

AAA - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie znam człowieka,musiał być bardzo zarobiony chłopina.

Kolejny as z rękawa "prezesa" 100 lecia odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.