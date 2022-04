12-14.04: Rozkład jazdy

Wtorek, 12 kwietnia 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Dzisiaj przy Ł3 odbędzie się "mecz o Pokój" z Dynamem Kijów. Bilety kosztują 30 złotych na wszystkie sektory, ew. można kupić wejściówki w wyższych kwotach (40, 50 i 100 zł). Cały zysk ze sprzedaży biletów przekazany zostanie na wsparcie ukraińskich uchodźców. Fani Legii już wcześniej poinformowali o bojkocie tego spotkania. Transmisja w TVP1.



W środę koszykarze Legii rozegrają ostatnie spotkanie sezonu zasadniczego - o 17:30 podejmować będą na Bemowie drużynę Trefla Sopot. Bilety do kupienia na Legiakosz.abilet.pl. Drugi mecz pierwszej rundy play-off zagrają nasi siatkarze, którzy o 19:00 na Mokotowie podejmować będą BBTS Bielsko-Biała. Bilety w cenie 10 i 20 zł do kupienia przy wejściu do hali. Aby przedłużyć serię, legioniści muszą wygrać z najlepszą drużyną sezonu zasadniczego na zapleczu ekstraklasy.



Nasze III-ligowe rezerwy zagrają natomiast zaległe spotkanie z Bronią.



Rozkład jazdy:

12.04 g. 20:30 Legia Warszawa - Dynamo Kijów

13.04 g. 17:30 Legia Warszawa - Trefl Sopot [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

13.04 g. 18:00 Broń Radom - Legia II Warszawa

13.04 g. 19:00 Legia Warszawa - BBTS Bielsko-Biała [siatka, ul. Niegocińska 2a]



Młodzież:

Mecze ligowe, które miały być rozegrane w wielkanocny weekend, zostaną w większości rozegrane awansem w środku tygodnia.



12.04 g. 17:30 Legia U11 - Mazur Karczew 2011 [ul. Łazienkowska 3]

14.04 g. 11:00 Legia U17 - ŁKS Łódź 05 [CLJ U17][LTC 5]

14.04 g. 13:00 Legia U18 - UKS SMS Łódź 03/4 [CLJ U18][LTC 8]

14.04 g. 15:00 Legia U14 - Escola Varsovia 08 [LTC 7]

14.04 g. 18:00 Legia U15 - AKS SMS Łódź 07 [LTC 7]