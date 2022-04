Brąz Jacka Krajewskiego na MP sumo

W Krotoszynie odbyły się mistrzostwa Polski seniorów w sumo, w których startował jeden zawodnik, na co dzień trenujący w zapaśniczej sekcji Legii Warszawa. Jacek Krajewski na tych MP startował jako zawodnik UKS Marysin Wawerski i w kategorii +115 kilogramów zdobył brązowy medal. Legionista, aby wywalczyć brąz musiał stoczyć sześć walk. Krajewski w półfinale przegrał z utytułowanym zawodnikiem - Mateuszem Linką, ważącym ok. 140 kg.

