Koszykówka

Zapowiedź meczu z MKS-em Dąbrowa Górnicza

Czwartek, 7 kwietnia 2022 r. 14:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Przed koszykarzami Legii przedostatnie spotkanie sezonu zasadniczego - legioniści wygrywając w Dąbrowie Górniczej, mogą przyklepać swój udział w fazie play-off, bez oglądania się na rywali.



Nasz zespół nadal ma realne szanse na szóste miejsce przed play-off, ale warunkiem podstawowym są wygrane z MKS-em oraz w środę z Treflem. Do miejsca szóstego Legia potrzebuje ponadto jednej porażki Twardych Pierników (grają jeszcze z MKS-em i na wyjeździe z Kingiem) oraz jednej porażki Astorii (grają w Zielonej Górze, z Anwilem i Startem).







Legioniści oczywiście na razie koncentrują się, jak przez cały sezon, na najbliższym zadaniu, a więc meczu w Dąbrowie Górniczej. MKS, choć nie ma już szans na play-off, na pewno nie jest rywalem, który odda punkty bez walki, o czym w ostatnich tygodniach przekonał się choćby Anwil (przegrywając w Dąbrowie 86:92) oraz Śląsk, który wygrał różnicą jednego punkti. W późniejszych czterech spotkaniach, MKS wygrał tylko raz - z Arką (+11), dopiero w ostatniej kwarcie zapewniając sobie wygraną z ekipą z Trójmiasta. Przegrali natomiast w Słupsku z Czarnymi (-19) oraz domowe mecze z Kingiem (-13) i Treflem (-8).







Zespół prowadzony przez Jacka Winnickiego plasuje się na miejscu 13. i ma na swoim koncie 9 wygranych w 28 meczach. MKS zdecydowanie lepiej wygląda na własnym boisku, gdzie wygrał 6 z 14 rozegranych spotkań. W pierwszej rundzie, Legia pokonała ekipę z Dąbrowy po zaciętym spotkaniu 81:78. Po tym jak Darek Wyka wykorzystał jeden z dwóch rzutów wolnych, MKS miał okazję by doprowadzić do dogrywki, na nasze szczęście rzut Piechowicza z czystej pozycji był niecelny i to podopieczni Wojciecha Kamińskiego wywalczyli dwa punkty.



Najskuteczniejszym zawodnikiem MKS-u w tamtym spotkaniu był Devyn Marble, który przez cały sezon był wyróżniającą się postacią w całej Energa Basket Lidze. Zawodnika, który występuje na pozycjach 2-3, kilka tygodni temu pozyskał Zastal Zielona Góra. W połowie lutego drużynę opuścił inny wyróżniający się zawodnik, Michał Nowakowski, który przeniósł się do Anwilu.

Strata Marble'a i Nowakowskiego na pewno mocno osłabiła MKS, ale trener Winnicki cały czas posiada w składzie bardzo dobrych graczy, wśród których wyróżniają się przede wszystkim Mike Lewis II (śr. 16,1 pkt.) i D.J. Fenner (14 pkt. i 5,5 zbiórki). Ten drugi w trakcie sezonu miał długą, aż 5-miesięczną przerwę spowodowaną kontuzją. Na parkiet wrócił dopiero w połowie lutego, i obecnie regularnie spędza na parkiecie blisko 30 minut. W spotkaniu z Kingiem, które było najlepsze w jego wykonaniu, zdobył 29 punktów, trafiając 10 z 14 rzutów z gry oraz notując 8 zbiórek.



Ważną postacią w rotacji był przez większość sezonu występujący na czwórce Milivoje Mijović, ale serbski skrzydłowy od początku marca nie zagrał ani razu. Pod koszem w zespole najbliższego rywala Legii występuje doskonale znany z parkietów EBL (piąty sezon w Polsce), Chorwat, Josip Sobin, który notuje średnio 10,2 pkt. i 6 zbiórek. Trener MKS-u ma do dyspozycji również Marcina Piechowicza (pozycje 2-3), Filipa Małgorzaciaka (śr. 6,5 pkt.), Alana Czujkowskiego (3-4) oraz rozgrywających - Adama Brenka (śr. 6,5 pkt.) i Brazylijczyka, Caio Pacheco (śr. 9,8 pkt., 52% za 3 i 4 asysty). W marcu, MKS pozyskał 21-letniego wychowanka Śląska, Michała Sitnika, który na razie grywa niewiele (średnio niespełna 4,5 minuty).



Zespół MKS-u w obecnym sezonie występował w rozgrywkach Alpe Adria Cup, w których dotarł do ćwierćfinału. W pierwszym spotkaniu 1/4 finału z BC GGMT Vienna, Austriacy pokonali MKS różnicą siedmiu punktów, i wygrana w rewanżu 91:88 nie wystarczyła do awansu do najlepszej czwórki.



Legia po wygranej w bardzo dobrym stylu z Kingiem i bardzo przyzwoitym występie z Czarnymi, jest na fali wznoszącej. Wszystko wskazuje na to, że forma podopiecznych Wojciecha Kamińskiego rośnie przed najważniejszymi meczami rozgrywek. Liczymy, że potwierdzeniem tej tezy będzie również piątkowy mecz w Hali Centrum. Fani Legii na pewno liczą, że wysoką dyspozycję potwierdzi jeden z najlepszych graczy podczas meczu z Kingiem, Muhammad-Ali Abrud-Rakhman. "Ali" w ostatnim czasie miał wiele zadań defensywnych kiedy przebywał na parkiecie, a w ostatniej serii spotkań pokazał również wyborną dyspozycję w ataku. Jednak nie indywidualne rozwiązania, a drużynowa gra powinna przynieść efekt. A o tym, że legioniści potrafią dzielić się piłką, znajdować pozycje również dla podkoszowych, pokazały ostatnie występy.



W minionym sezonie Legia przegrała w Dąbrowie 79:89, ale wcześniej zaliczyła dwie wygrane w tej hali. Łączny bilans gier obu drużyn, od powrotu "Zielonych Kanonierów" do najwyższej klasy rozgrywkowej, to 5 wygranych i 4 porażki. Piątkowy mecz rozpocznie się o godzinie 17:30 w hali przy Al. Róż w Dąbrowie. Bezpośrednią transmisję przeprowadzi Polsat Sport Extra.



MKS DĄBROWA GÓRNICZA

Liczba wygranych/porażek: 9-19

Liczba wygranych/porażek u siebie: 6-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,3 / 87,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,3%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,3%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 78,2%



Skład: Adam Brenk, Mike Lewis II , Caio Pacheco, Wiktor Rajewicz (rozgrywający), Filip Małgorzaciak, Kacper Dziedzic, Krystian Zawadzki (rzucający), D.J. Fenner, Alan Czujkowski, Jakub Gdowik, Milivoje Mijović, Marcin Piechowicz, Michał Sitnik (skrzydłowi), Jakub Motylewski, Josip Sobin (środkowi)

trener: Jacek Winnicki, as. Michał Dukowicz, Marcin Wit



Przewidywana wyjściowa piątka: Adam Brenk, Mike Lewis II, D.J. Fenner, Alan Czujkowski, Josip Sobin



Najwięcej punktów: Mike Lewis II 452 (śr. 16,1), Josip Sobin 276 (10,2), D.J. Fenner 154 (14,0).



Ostatnie wyniki: GTK (w, 67:95), Spójnia (w, 75:71), HydroTruck (w, 75:78), Start (d, 94:101), Zastal (w, 91:79), Stal (d, 96:112), Astoria (w, 92:62), Śląsk (w, 102:60), Anwil (w, 90:86), Czarni (d, 82:97), King (w, 83:102), Arka (w, 81:80), Trefl (w, 86:70), Legia (w, 81:78), Twarde Pierniki (d, 98:92), GTK (d, 101:92), Spójnia (d, 87:101), HydroTruck (d, 76:72), Start (w, 77:68), Zastal (d, 83:78), Stal (w, 91:80), Astoria (d, 80:94), Śląsk (d, 87:88), Anwil (d, 92:86), Czarni (w, 94:75), King (d, 77:90), Arka (d, 96:85), Trefl (d, 71:79).



Ostatnie mecze obu drużyn:

11.12.2021 Legia Warszawa 81:78 MKS Dąbrowa Górnicza

19.12.2020 MKS Dąbrowa Górnicza 89:79 Legia Warszawa

05.09.2020 Legia Warszawa 93:70 MKS Dąbrowa Górnicza

29.02.2020 Legia Warszawa 90:83 MKS Dąbrowa Górnicza

03.11.2019 MKS Dąbrowa Górnicza 95:103 Legia Warszawa

14.04.2019 Legia Warszawa 75:77 MKS Dąbrowa Górnicza

30.12.2018 MKS Dąbrowa 74:80 Legia Warszawa

31.03.2018 MKS Dąbrowa Górnicza 90:73 Legia Warszawa

17.12.2017 Legia Warszawa 77:81 MKS Dąbrowa Górnicza

19.02.2005 MMKS Dąbrowa Górnicza 82:52 Legia Warszawa (II liga)

30.10.2004 Legia Warszawa 76:67 MMKS Dąbrowa Górnicza (II liga)



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 26-16

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 13-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,2 / 80,4

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,5%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,0%



Skład: Łukasz Koszarek, Robert Johnson (rozgrywający), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Łukasz Koszarek, Robert Johnson, Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Adam Kemp



Najwięcej punktów: Raymond Cowels III 405 (śr. 14,5), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 331 (11,8), Robert Johnson 208 (18,9).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61), Astoria Bydgoszcz (w, 76:83), CSM Oradea (d, 75:68), Śląsk Wrocław (d, 73:87), Szolnoki Olajbanyasz (w, 68:75), Anwil Włocławek (d, 74:73), FC Porto (w, 81:82), Czarni Słupsk (d, 68:66), King Szczecin (w, 99:83), Parma Perm (d, 70:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 81:78), ZZ Leiden (w, 78:90), Trefl Sopot (w, 85:70), Zastal Zielona Góra (w, 100:66), Asseco Arka Gdynia (w, 70:88), Twarde Pierniki Toruń (w, 77:87), medi Bayreuth (w, 88:95), GTK Gliwice (d, 86:73), HydroTruck Radom (d, 73:60), ZZ Leiden (d, 59:77), Zastal Zielona Góra (d, 79:85), medi Bayreuth (d, 80:55), Stal Ostrów (d, 84:114), Parma-Parimatch Perm (w, 67:78), Start Lublin (w, 97:107), Astoria (d, 68:87), Unahotels Reggio Emilia (d, 68:71), Śląsk Wrocław (w, 78:91), Unahotels Reggio Emilia (w, 80:75), Anwil Włocławek (w, 94:81), Spójnia Stargard (w, 63:77), Czarni Słupsk (w, 96:90), King Szczecin (d, 101:71).



Termin meczu: piątek, 8 kwietnia 2022 roku, g. 17:30

Adres hali: Dąbrowa Górnicza, Al. Róż 3 (Hala Centrum)

Pojemność hali: 2944 miejsca

Ceny biletów: 15 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra