Al-Abtal Cup: Legia 4-1 Slavia Praga

Środa, 6 kwietnia 2022 r. 15:53 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa pokonała 4-1 Slavię Praga w swoim ostatnim meczu fazy grupowej turnieju Al-Abtal Cup. Hat-trickiem popisał się Wiktor Kamiński, który zaliczył też asystę przy golu Marcela Krajewskiego. Legia stworzyła sobie już przed przerwą sporą ilość sytuacji, a po przerwie kontrolowała przebieg gry. Legioniści awansowali na 2. miejsce (za FC Midtjylland) w grupie "wschodnioeuropejskiej", ale drużyny z Arabii Saudyjskiej mają jeszcze do rozegrania mecz między sobą.



Zespół Legii tworzyli zawodnicy z roczników 2003-5, prowadzeni przez trenerów Legii II i Legii U19.



Al-Abtal Cup: Legia Warszawa U19 4-1 (2-0) Slavia Praga

Gole:

1-0 4 min. Wiktor Kamiński (karny po faulu na Jordanie Majchrzaku)

2-0 43 min. Wiktor Kamiński (as. Ramil Mustafajew)

2-1 64 min. Okeh Orji Emmanuel

3-1 65 min. Marcel Krajewski (as. Wiktor Kamiński)

4-1 87 min. Wiktor Kamiński (as. Maddox Sobociński)



Strzały (celne): Legia 24 (17) - Slavia 13 (5)



Legia: Jakub Kowynia – Jakub Kwiatkowski, Sebastian Kieraś, Kacper Wnorowski, Miłosz Pacek (46' Patryk Romanowski) – Jakub Jędrasik [05](52' Dawid Kiedrowicz), Kacper Knera, Ramil Mustafajew (75' Maddox Sobociński), Kacper Skwierczyński (52' Marcel Krajewski) – Wiktor Kamiński, Jordan Majchrzak (60' Patryk Pierzak)

Rezerwa: Jakub Rutkowski, Jan Sobczuk (br) [05]

Trenerzy: Marek Gołębiewski i Grzegorz Szoka