Na stadionach: Wracają surowe zakazy wyjazdowe

Środa, 13 kwietnia 2022 r. 12:57 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zdecydowanie najciekawszym spotkaniem rozegranym w ostatnim tygodniu był mecz Lecha z Legią, na którym trybuny poznańskiego stadionu wypełniły się do ostatniego miejsca. Żałować można jedynie, że gospodarze nie przyłożyli się tym razem pod względem ultras, ale z drugiej strony możemy podejrzewać, że woleli skoncentrować swoje siły i fundusze na "oprawienie" nadchodzącego finału Pucharu Polski.



A w nim Lech zmierzy się z Rakowem. Przed ekipą z Częstochowy i jej zgodami arty ciekawy wyjazd, na którym będzie można zobaczyć potencjał wyjazdowy. Tak atrakcyjnego i licznego wyjazdu RKS jeszcze nie miał w swojej historii. Czy ekipa, która stroni od opraw, tym razem przygotuje jakieś atrakcje ultras? Przekonamy się 2 maja na stadionie Narodowym. Jeśli sytuacja z PKP nie ulegnie zmianie, policja będzie miała niezły meksyk z zabezpieczeniem dróg dojazdowych, jeśli np. 20 tysięcy kibiców (m.in. z Poznania, Krakowa, Gdańska, Gdyni, Łodzi, Olsztyna, Ostrowca Św., czy Kędzierzyna) podróżować będzie... autokarami.



Tymczasem w Poznaniu "głośną" oprawę przygotowali legioniści. Sektorówka przedstawiająca Putina ze sznurem na szyi obiegła nie tylko sportowe media. Fani Legii zaprezentowali również pokaz pirotechniczny. Drugim meczem ekstraklasy, na którym było wszystko co trzeba, było spotkanie Wisły Kraków z Górnikiem. Zabrzanie stawili się w dobrej liczbie, podobnie zresztą jak wiślacy na swoim stadionie. Ultrasi Wisły zaprezentowali oprawę, do której wykorzystali świece dymne.



Sześć miesięcy zakazu wyjazdowego (plus dwa mecze bez publiczności) - taką kara dotknęła kibiców GKS-u Katowice za mecz z Widzewem, który rozegrano w środku tygodnia. Trzeba przyznać, że w Katowicach działo się sporo, co najlepiej zobaczyć na załączonym poniżej filmie. Również przez pół roku nie pojeżdżą fani GKS-u Tychy, którzy identyczną karą ukarani zostali za mecz z Widzewem w Łodzi.



Sektor gości na Widzewie zostanie zamknięty do końca sezonu. A jakby tych zakazów było mało, na meczu Śląsk - Wisła Kraków, na wniosek wrocławskiego klubu (podobno podyktowany chęcią zamknięcia całego stadionu przez wojewodę), zamknięty zostanie sektor dla przyjezdnych.



Ekstraklasa:



Lech Poznań - Legia Warszawa (1950)

Komplet, blisko 40 tys. widzów obejrzał spotkanie Lecha z Legią. Legioniści przyjechali autokarami (29) w ok. 1950 osób. Dobre oflagowanie sektora gości i głośny doping przyjezdnych. Lechici zaprezentowali kartoniadę w barwach na trybunie prostej, tworzącej hasło "NSNP" (Nigdy się nie poddawaj). Legioniści rozciągnęli sektorówkę przedstawiającą Putina na szubienicy w koszulce z herbem Spartaka Moskwa. Przy okazji, oprócz antyrosyjskich przyśpiewek, nie brakowało haseł "Jest k... taka co ma kolegę Spartaka". Pod koniec meczu fani Legii zaprezentowali jeszcze pokaz pirotechniczny (ognie wrocławskie i czarne świece dymne) w asyście kilkudziesięciu flag na kiju.



Wisła Kraków - Górnik Zabrze (1500)

Ponad 17 tys. widzów obecnych na trybunach przy okazji meczu Wisły z Górnikiem. Gospodarze zaprezentowali oprawę, na którą składały się pasy materiału w barwach, świece dymne, transparent "Jeszcze będzie pięknie" i podwieszana sektorówka, która była najsłabszym elementem wiślackiej prezentacji. Zabrzanie stawili się w bardzo dobrej liczbie, wypełniając cały sektor gości, który konkretnie oflagowali.



Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław (350)

Komplet, 5,5 tys. widzów na kolejnym meczu w Częstochowie. Śląsk w lekkim nadkomplecie - weszli wszyscy, dzięki pomocy Rakowa.



Warta Poznań - Cracovia (70)

Na trybunach w Grodzisku Wielkopolskim 1,2 tys. widzów. W sektorze gości obecna skromna grupa "Pasów".



Lechia Gdańsk - Termalica Nieciecza (20)

Puste trybuny stadionu w Gdańsku - na meczu stawiło się tylko 4,6 tys. widzów, w tym skromna delegacja z Niecieczy.



Piast Gliwice - Górnik Łęczna ()

Piasta w młynie ok. 300, na trybunach niespełna 2,8 tys. kibiców.



Zagłębie Lubin - Stal Mielec ()

Na trybunach 2 tys. kibiców i skromny młyn gospodarzy.



Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok (-)

Na poniedziałkowym meczu w Radomiu 3,6 tys. widzów.



Pogoń Szczecin - Wisła Płock (-)

Portowcy wywiesili w młynie transparent "Katyń 1940 Pamiętamy" oraz "Freedom for Janusz Waluś". W trakcie meczu zaprezentowali flagowisko.



Niższe ligi:



GKS Katowice - Widzew Łódź (330)

Bardzo ciekawe spotkanie przy Bukowej, na którym GieKSa wystawiła spory młyn, wypełniając większość Blaszoka. Widzew wspierany przez Ruch (200) wypełnił sektor gości, a nadkomplet przyjezdnych został pod bramami. W sektorze gości wywieszono flagę "Persona Non Grata" z herbem Ruchu. Gospodarze z podwieszaną do dachu sektorówką "Persona non grata", do której odpalili sporo pirotechniki. Większość piro skierowana została w kierunku klatki. Później GieKSa spaliła jeszcze barwy WRWE. Sędzia na dłuższy czas przerwał mecz. Szybko klub z Katowic został ukarany grzywną, a także dwoma meczami bez udziału publiczności i 6-miesięcznym zakazem wyjazdowym.



Roztocze Szczebrzeszyn - Łada Biłgoraj (64)



Miedź Legnica - Stomil Olsztyn (47)

Stomilowcy w Legnicy stawili się w 47 osób, w tym Lechia (3) z trzema flagami.



Stal Stalowa Wola - Chełmianka Chełm (46)

Stalówka bez młyna.



Unia Tarnów - Orlęta Radzyń Podlaski (45)



Puchar Polski:



Olimpia Grudziądz - Lech Poznań (545)

Dobry wyjazd lechitów do Grudziądza, gdzie stawiło się 545 fanów "Kolejorza" z kilkoma flagami. Olimpia z licznym młynem i sporą liczbą widzów (3,3 tys.).



Raków Częstochowa - Legia Warszawa (302)

Legioniści w komplecie z dwiema flagami w sektorze gości w Częstochowie, który ponownie został otwarty. Przyjezdni odpalili w II połowie ognie wrocławskie. Na trybunach komplet, 5,5 tys. widzów. Z obu stron nie brakowało wzajemnych uprzejmości.





Oprawa tygodnia: Choreo Legii w Poznaniu

Wyjazd tygodnia: ok. 2000 kibiców Legii w Poznaniu



Lech Poznań na meczu z Legią Warszawa:





Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z Lechem Poznań:

















Wisła Kraków na meczu z Górnikiem Zabrze:











Górnik Zabrze na wyjazdowym meczu z Wisłą Kraków:









Radomiak Radom na meczu z Jagiellonią Białystok:





Raków Częstochowa na meczu ze Śląskiem Wrocław:









Śląsk Wrocław na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:









Pogoń Szczecin na meczu z Wisłą Płock:









Zagłębie Lubin na meczu ze Stalą Mielec:





Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:











Raków Częstochowa na meczu z Legią Warszawa:





Olimpia Grudziądz na meczu PP z Lechem Poznań:





Lech Poznań na wyjazdowym meczu PP z Olimpią Grudziądz:





GKS Katowice na meczu z Widzewem Łódź:

















Widzew Łódź na wyjazdowym meczu z GKS-em Katowice:





GKS Tychy na meczu z Arką Gdynia:





Zagłębie Sosnowiec na wyjazdowym meczu z Koroną Kielce:





Korona Kielce na meczu z Zagłębiem Sosnowiec: