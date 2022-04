Rugbistki Legii rozpoczną rundę wiosenną w Lublinie

W najbliższą sobotę na stadionie Budowlanych Lublin przy ul. Krasińskiego 11 rozegrany zostanie piąty w tym sezonie turniej mistrzostw Polski rugby kobiet. W zawodach wezmą udział legionistki, które w tym sezonie walczą o kolejny medal mistrzostw Polski. Legia tradycyjnie wystawi do gry dwie drużyny. Pierwszy zespół legionistek w fazie grupowej czekają spotkania z AZS-em Warszawa (11:40), Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk (13:00) i Black Roses Posnania Poznań (14:20). Terminy meczów Legii na 5. turnieju MP w Lublinie: 09.04 g. 10:20 Legia II Warszawa - Budowlani Łódź 09.04 g. 11:40 Legia Warszawa - AZS Warszawa 09.04 g. 12:20 Atomówki Łódź - Legia II Warszawa 09.04 g. 13:00 Biało-Zielone Ladies Gdańsk - Legia Warszawa 09.04 g. 14:20 Legia Warszawa - Black Roses Posnania Poznań 09.04 g. 15:20 Biało-Zielone II Ladies Gdańsk - Legia II Warszawa 09.04 g. 16:20 III miejsce I liga - IV miejsce I liga 09.04 g. 16:40 I miejsce I liga - II miejsce I liga 09.04 g. 17:00 III miejsce - IV miejsce 09.04 g. 17:20 I miejsce - II miejsce Transmisja z zawodów dostępna będzie na Youtube. Kolejne turnieje w sezonie 2021/22 odbywać się będą: VI turniej: 23.04.2022 - Diablice Ruda Śląska VII turniej: 08.05.2022 - Budowlani Łódź VIII turniej: 28.05 lub 04.06.2022 - Biało-Zielone Ladies Gdańsk Klasyfikacja generalna (po 4. turniejach) MPK w sezonie 2021/2022: 1. Biało-Zielone Ladies Gdańsk 120 pkt. 2. Legia Warszawa 112 3. Black Roses Posnania Poznań 104 4. Biało-Zielone II Ladies Gdańsk 88 5. AZS AWF Warszawa 80 6. Legia II Warszawa 78 7. Diablice Ruda Śląska 74 8. Venol Atomówki Łódź 68 9. KS Budowlani Łódź 62 10. Alfa Bydgoszcz 32 11. KS Rugby Gietrzwałd 30

