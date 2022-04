Siatkówka

Siatkarze Legii rozpoczynają fazę play-off

Czwartek, 7 kwietnia 2022 r. 09:24 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Siatkarze Legii w piątek rozpoczną rywalizację w ćwierćfinale play-off I ligi. Sam awans legionistów do czołowej ósemki zaplecza ekstraklasy trzeba uznać za olbrzymią niespodziankę. Nasi siatkarze przez cały sezon udowadniają raz za razem, że są niezwykle ambitną i zgraną ekipą, która pomimo problemów organizacyjno-finansowych, na boisku dawała z siebie wszystko i sprawiała mnóstwo niespodzianek.



Podopieczni Mateusza Mielnika zapewnili sobie awans do play-off w ostatniej kolejce, dzięki wygranym dwóm setom na parkiecie wicelidera z Będzina.



W piątek w Bielsku-Białej nasz zespół czeka pierwszy mecz play-off z najlepszą drużyną sezonu zasadniczego i głównym faworytem do awansu, BBTS-em Bielsko-Biała. Rywalizacja na tym etapie rozgrywek toczyć się będzie do dwóch wygranych. Drugie spotkanie zaplanowano na najbliższą środę, 13 kwietnia na godzinę 19:00 - mecz rozegrany zostanie w hali przy ul. Niegocińskiej 2a (OSiR Mokotów). Ewentualny mecz numer trzy, w przypadku remisu po dwóch spotkaniach, odbędzie się w Bielsku-Białej w Wielką Sobotę, 16 kwietnia.



Zwycięzca I rundy play-off awansuje do półfinału. Przegranego z kolei czekają mecze o 7. miejsce.



W sezonie zasadniczym siatkarze Legii dwukrotnie przegrali z BBTS-em - w grudniu w Bielsku-Białej 0-3 (22-25, 20-25, 17-25) oraz pod koniec lutego tego roku przed własną publicznością 1-3 (25-19, 22-25, 15-25, 20-25). W całym sezonie zasadniczym bielszczanie wygrali 24 spotkania i ponieśli 6 porażek. Przegrali tylko 34 sety. Legia sezon zasadniczy skończyła z bilansem 16 wygranych i 14 porażek.



- Play-offy to dla nas nagroda za pracę w tym sezonie, w którym były różne momenty i panowały różne nastroje. Teraz nie ma to już jednak znaczenia. Mamy świadomość, że pozostało nam kilka spotkań do rozegrania w tym gronie, dlatego chcemy spuentować ten rok jak najlepszym wynikiem. Na prawdziwie świętowanie przyjdzie czas po sezonie. Teraz nie skończyliśmy się jeszcze bić. Znając tę drużynę, nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa - powiedział po meczu w Będzinie nasz zawodnik, Karol Rawiak.



Terminy meczów I rundy play-off:

08.04 (PT) g. 18:00 BBTS Bielsko-Biała - Legia Warszawa

13.04 (ŚR) g. 19:00 Legia Warszawa - BBTS Bielsko-Biała [ul. Niegocińska 2a]

ew. 16.04 (SO) BBTS Bielsko-Biała - Legia Warszawa