W sobotę mecz rugbistów z Arką

Piątek, 8 kwietnia 2022 r. 07:29 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Po odwołanym meczu z AZS-em AWF z ostatniego weekendu, to w najbliższą sobotę rugbiści Legii Warszawa rozegrają pierwszy w tym roku meczu ligowy. Nasz zespół na boisku przy ulicy Obrońców Tobruku 11 podejmować będzie Rugby Club Arka Rumia. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17:00. Kibiców, którzy nie wybierają się do Poznania, zachęcamy do wspierania naszego zespołu.



Legia po rundzie jesiennej plasuje się na miejscu trzecim I ligi, z bilansem 3 wygranych i 3 porażek. Arkowcy zajmują ostatnie, szóste miejsce - przegrali wszystkich siedem meczów. W pierwszym meczu obu drużyn rozegranym pod koniec września zeszłego roku, legioniści wygrali 24-18, dzięki bardzo dobrej postawie w drugiej połowie.



W związku ze złą sytuacją finansową, od rundy wiosennej sekcja wprowadziła bilety-cegiełki (po 20 złotych), które będą do nabycia przy wejściu na każde z ligowych spotkań.



Skład Legii na mecz z Arką: Jan Majchrzak, Kacper Ozga, Krzysztof Książek, Daniel Gajda, Wojciech Szonecki, Krzysztof Kucharski, Mariusz Królak, Saba Kharaishvili, Piotr Bielec, Bartosz Bardziński, Igor Struchkovskyi, Jakub Krzemiński, Marcin Brewiński, Wojciech Borys, Jakub Mitek, Maciej Żarnowski, Maciej Lenartowicz, Teimuraz Kharaishvili, Mikołaj Kacz, Adam Wojtacki, Dawid Poznański, Mariusz Ilczuk, Maciej Myszkowski, Sebastian Królak, Kamil Czajka, Damian Czyżak, Bartłomiej Lesiuk



trenerzy: Mateusz Jamroz, Tomasz Borowski



Termin meczu: sobota, 9 kwietnia 2022 roku, g. 17:00

Adres: ul. Obrońców Tobruku 11

Bilety: 20 złotych (w formie cegiełki)