Komplet kibiców na meczu Lecha z Legią

Sobotnie spotkanie Lecha Poznań z Legią Warszawa obejrzy komplet publiczności, ok. 40 000 osób. Wszystkie wejściówki zostały już sprzedane. Warto dodać, że najtańsze kosztowały aż 90 zł. Fani Legii otrzymali 2 000 biletów na ten mecz. Ostatnie spotkanie obydwu zespołów sprzed pandemii koronawirusa, rozgrywane w Poznaniu, obejrzało na żywo niespełna 12 000 osób (w tym 733 kibiców gości). Miało to miejsce w kwietniu 2019 roku. Lech wygrał wówczas 1-0 po bramce w końcówce meczu. Spotkanie Lech - Legia odbędzie się 9 kwietnia o godzinie 17:30.

