Mecz w Mielcu w 30 kwietnia

Poniedziałek, 11 kwietnia 2022 r. 15:12 Woytek, źródło: Ekstraklasa

Znamy już dokładny termin meczu 31. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Stalą Mielec i Legią Warszawa. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 30 kwietnia o godz. 20:00.







Najbliższe mecze Legii:

18.04.2022 (PN) 20:00 Legia Warszawa - Piast Gliwice

24.04.2022 (ND) 17:30 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa

30.04.2022 (SO) 20:00 Stal Mielec - Legia Warszawa

06.05.-09.05.2022 Legia Warszawa - Górnik Zabrze

13.05.-16.05.2022 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa

21.05.2022 (SO) 17:30 Legia Warszawa - Cracovia



