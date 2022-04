Z obozu rywala

Lech przed meczem z Legią. Groźniejszy niż zwykle

Piątek, 8 kwietnia 2022 r. 21:50 Maciej Frydrych , źródło: Legionisci.com

W sobotę legioniści zmierzą się w Poznaniu z Lechem, aktualnie trzecim zespołem w ligowej tabeli. Zapraszamy na relację z obozu rywala.



Lech zanotował najlepszą rundę jesienną od wielu lat. Poznaniacy zakończyli rok 2021 na pierwszym miejscu w tabeli, z czteropunktową przewagą nad resztą stawki. Mieli wówczas na koncie zaledwie dwa porażki - z Jagiellonią Białystok (0-1) i Radomiakiem Radom (1-2). Cel na zimę był jeden: nie osłabić kadry.



Tak też się stało. Lecha opuścił norweski stoper Thomas Rogne, który podczas rundy jesiennej zagrał tylko jedno spotkanie. Rogne odszedł do greckiego Apollonu Smyrnis. Lech dokonał również transferu 19-letniego Jakuba Kamińskiego, który po sezonie wyjedzie do Niemiec, gdzie będzie reprezentował barwy Wolfsburga. Poznaniacy na reprezentancie Polski do lat 21 zarobią aż 10 milionów euro. Lechici za to wzmocnili kadrę trzema głośnymi transferami. Do Wielkopolski przyjechał 22-letni skrzydłowy Kristoffer Velde. Dotychczas Norweg reprezentował kluby ze swojej ojczyzny. W norweskiej ekstraklasie rozegrał 101 meczów, w których strzelił 21 goli i zanotował 22 asysty. W ramach wypożyczenia do Lecha wrócił 24-letni Dawid Kownacki. Snajper jako wielki talent wyjechał z Poznania w 2017 roku. Reprezentował barwy włoskiej Sampdorii Genua oraz niemieckiej Fortuny Düsseldorf, ale nie radził sobie najlepiej, więc wrócił do Polski, by odbudować formę. W ramach półrocznego wypożyczenia do "Kolejorza" wrócił także 27-letni Tomasz Kędziora. Świetnie radził sobie w barwach Dynama Kijów - ma już na swoim koncie 180 meczów, siedem goli, 18 asyst, jedno mistrzostwo, dwa krajowe puchary oraz trzy superpuchary.







Lech rundy wiosennej nie zaczął najlepiej. W ośmiu ekstraklasowych potyczkach aż dwukrotnie dzielił się punktami oraz tyle samo razy uznawał wyższość rywali. Poznaniacy zajmują 3. miejsce w tabeli, jednak zgromadzili tyle samo punktów co drugi Raków Częstochowa. "Kolejorz" dysponuje najlepszą defensywą w polskiej lidze - stracił 19 goli. Ponadto wraz z Pogonią Szczecin może się pochwalić najlepszą ofensywą, z 53 strzelonymi bramkami.



Ważne postacie



Jedną z kluczowych postaci w Lechu jest 19-letni Jakub Kamiński, który - jak już wcześniej wspomnieliśmy - po sezonie żegna się z klubem. W tym sezonie strzelił osiem goli i zanotował sześć asyst. Najlepsi strzelcy Lecha to Szwed Mikael Ishak i Portugalczyk Joao Amaral. Pierwszy z nich w tym sezonie zdobył 14 bramek i zanotował cztery asysty, dzięki czemu jest wiceliderem klasyfikacji strzelców w ekstraklasie. Drugi z nich częściej dogrywa - zanotował o trzy asysty więcej, a dodatkowo strzelił 11 goli.







Sobotnie starcie będzie 139 pomiędzy obiema ekipami. Legioniści z Lechem wygrywali 61 razy (ok. 44%), a porażkę ponieśli 43 razy (ok. 31%). Remis padał 34 razy. Bilans bramkowy to 184-132 na korzyść warszawiaków. Lech wygrał jesienne spotkanie przy Łazienkowskiej 1-0, po trafieniu Ishaka. W ostatnich latach legioniści słabo radzą sobie w Poznaniu - wygrali tylko 2 z 7 meczów.