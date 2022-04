Legioniści w 79. rocznicę Akcji pod Arsenałem

Jak co roku kibice Legii upamiętnili rocznicę - tym razem 79-tą "Akcji pod Arsenałem". Półtora tygodnia temu, 26 marca legioniści wywiesili transparent z hasłem "26 marca roku pamiętnego, bracia uwolnili Bytnara 'Rudego'", nad którym odpalili race. Akcja pod Arsenałem miała miejsce 26 marca 1943 roku, a w jej wyniku uwolniono 21 więźniów, w tym Jana Bytnara "Rudego" przewożonych z siedziby Gestapo na Pawiak.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.