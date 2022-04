Zieliński o meczu z Rakowem: Zabrakło kompletnej regeneracji po Lechii

- Nie tylko młodzieżowcy, ale najlepsi nasi zawodnicy nie zagrali w tym meczu dobrze. Żaden z piłkarzy, od których oczekiwaliśmy więcej, nie zagrał na takim poziomie, na jakim go stać i na jakim zagrał w meczu z Lechią Gdańsk - ocenia środową porażkę Jacek Zieliński , dyrektor sportowy Legii Warszawa. - Ktoś może powiedzieć, że Lechia i Raków to dwa różne zespoły, ale aż takiej różnicy sportowej nie ma. Lechia to też jest bardzo dobry zespół. Po prostu z Rakowem mieliśmy bardzo słaby dzień i wypadliśmy blado. Przyczyn jest kilka, na pewno z "Vuko" porozmawiamy na ten temat. To zastanawiające, że na przestrzeni czterech dni jest aż taka różnica i nie chodzi o klasę przeciwnika, ale to takie zwyczajne rzeczy jak proste błędy techniczne, z czego one wynikały. Problemy z decyzyjnością, czyli błędne i opóźnione decyzje. To przejawiało się w dużym holowaniu piłki, miało wpływ na jakość podań i tak dalej. Te elementy były tym bardziej bardziej istotne, bo straciliśmy szybko bramkę i musieliśmy grać w ataku pozycyjnym. Straciliśmy główny argument, który mógłby nam w tym ataku pozycyjnym pomóc - uważa Zieliński. Dyrektor nie upatruje przyczyn niepowodzenia w głowach zawodników. - Nie sądzę by to była kwestia mentalna. Uważam, że nie udało nam się doprowadzić do kompletnej regeneracji po meczu z Lechią. Tamto spotkanie zagraliśmy na ogromnej intensywności, szczególnie pierwszą połowę. Wówczas zrobiliśmy mało zmian, bo chcieliśmy utrzymać dobry wynik utrzymać, bo punkty są dla nas istotne w kontekście utrzymania się w lidze. To jest najważniejsza kwestia, a kwestia pucharu owszem też była istotna, ale w tym zestawieniu drugorzędna - dodaje "Zielek".

Komentarze (20)

+ dodaj komentarz

dodaj

skrzat - 15 minut temu, *.centertel.pl Ewidentnie widać brak Wszołka.No i została pustka po luqiniasie której nikt nie wypełnił.Druga sprawa że kopacze nie mają sił grać co 3,4 dni... odpowiedz

ZenekL3 - 51 minut temu, *.chello.pl Innymi słowy: słabe przygotowanie fizyczne i za krótka ławka. odpowiedz

Kamuflaż - 51 minut temu, *.tpnet.pl Powiedzmy sobie szczerze, ten klub to mem. Ponoć zawodowi piłkarze nie potrafią grać co 3 dni, mało tego, dyrektor sportowy to usprawiedliwia - hahahahahaha. Czyli w meczu sobotnim w Poznaniu także nie będą zregenerowani? Do wyjebania w tym klubie są wszyscy od prezesa do parkingowego. I ludzie jeszcze chodza na mecze i płacą za tą tandetę, niepojęte. odpowiedz

Jasio - 16 minut temu, *.aster.pl @Kamuflaż: nie umiesz czytac ze zrozumieniem? odpowiedz

Kibic z what's up'a - 1 godzinę temu, *.plus.pl Germaniec przyjdzie i zrobi porządek. odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ah a już myślałem że to poważny klub a nie przedszkole. odpowiedz

Antyczesio - 1 godzinę temu, *.plus.pl Skoro wszystko wie dlaczego przegraliśmy to czemu nie zostanie trenerem? Łatwo gadać z gabinetów co? odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Za czasów gry Zielińskiego to regenerowali się szybciej bo i więcej pili a obecnie mniej piją a dłużej się regerenuja słabe organizmy po prostu. odpowiedz

Realista - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Wieczny fan Mioduskiego : kiedyś pili 1 litr czystej na głowę a teraz ledwo 0,5 i to kolorowej :) albo czteropak na śniadanie a obecnie radler lub redd's do kolacji żeby rano być wypoczetym haha odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.aster.pl A kto nam zabronił mieć wartościowych zmienników? No kto? P......enie o Szopenie. odpowiedz

Gienek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Jeśli przegracie z amiką to też takie będzie wytłumaczenie? Brak regeneracji? Może grajmy raz na dwa tygodnie, będzie czas na regenerację. odpowiedz

Grigol - 2 godziny temu, *.7.42 To jest straszne, jak nisko upadliśmy. odpowiedz

Cegiełka - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jacek jeśli dla Ciebie jest problem z grą co trzy dni, to weź Ty się już podaj do dymisji. Widzę, że już wszedłeś w korporacyjne buciki i uskuteczniasz korpo gadkę szmatkę. Nic się nie zmieniło w naszej Legii...poza nazwiskami, to nic się niestety nie zmieniło na lepsze. odpowiedz

Urs72 - 2 godziny temu, *.chello.pl Przykro to czytać , od 2016 r nie mogą się zregenerować razem z Prezesem Miodkiem ,szkoda że nie masz swojego zdania jak

mówią tak tańczysz , żeby coś osiągnąć trzeba mieć Ekipę przez duże E odpowiedz

Filipek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Panie Jacku z calym szacunkiem do Pańskiej osoby ale pamiętam jak dziś a chodzę na Legię od 92r jak to jeździło się autobusem 188 na wasz trening a w owym autobusie jechali też piłkarze którzy nie mogli po wcześniejszej nocy wsiąść za kółko i nie przeszkadzało to walić wszystkich w lidze a teraz jakieś bzdury o regeneracji odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.214.250 bbuuuhahhahah widze ze dyrektor juz przesiakl bylejakoscia prezesa. szczegolnie mladenovic verbic i lopes nie zdazyli sie zregenerowac. chyba po weekendwym melaznu na miescie .... hahahah

odpowiedz

Afro - 2 godziny temu, *.ncs2012.pl Czyli z góry był sygnał wcześniej - odpuszczamy puchar - stąd taka beznadziejna gra. Gratuluję ambicji i podejścia do tematu. odpowiedz

jarekk - 3 godziny temu, *.metrointernet.pl Mozna tez usprawiedliwic ze stroje nie wyschly po poprzednim meczu i zawodnicy grali w wilgotnych i im to przeszkadzalo. odpowiedz

Sobo(L)ew - 3 godziny temu, *.plus.pl Co on pieprzy?? Jak oni chcą grać w Europie jak tu na krajowym podwórku nie potrafią grać co trzy dni. Takie słowa nie powinny paść z ust dyrektora takiego klubu jak Legia . odpowiedz

Heh - 2 godziny temu, *.geckonet.pl @Sobo(L)ew: Ja bym chciał usprawiedliwić słowa Pana "Zielka". Obserwowałem mecz pucharowy Olimpia Grudziądz - Lech Poznań i tam też ewidentnie było widać, że 3-ligowa drużyna miała problemy z regeneracją po ostatnim meczu ligowym, który też był na niezłej "intensywności". Więc skoro Olimpia Grudziądz z III ligi miała problemy, to i nasza Legia powinna być usprawiedliwiona w ten sposób...



...w końcu to obecnie mniej więcej ten sam poziom piłkarski co Olimpia z Grudziądza. Grać co trzy dni możemy, jak i zawodnicy będą profesjonalistami. Obecnie w klubie nie ma żadnego profesjonalisty od piłkarzy po jak widać DYREKTORA sportowego. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.