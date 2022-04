Komentarze (62)

+ dodaj komentarz

dodaj

@Atmosferowic - 1 godzinę temu, *.mm.pl Potwierdzam, dziś Rose to Pan piłkarz, najlepszy zawodnik meczu, brawo, cenny punkt ale łach nie miał sytuacji 1:2 wyglądałoby rewelacyjnie odpowiedz

(L)ychu - 2 godziny temu, *.autocom.pl Raków remis, łach remis , .Może w Szczecinie wygrają . Wedle przysłowia do trzech razy sztuka ?. Brzydki mecz ale liczy się wynik odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 2 godziny temu, *.plus.pl Można było to wygrać ale trzeba do tego przede wszystkim odważnej gry i prawdziwego trenera. odpowiedz

grzeziek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Musze przyznax ze na prawde niezla swiateczna zenada . Zarowno ze strony lecha jak i Legii odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl Brawo Charatin brawo Radosław kucharski brawo Dariusz mioduski odpowiedz

Atmosferović - 2 godziny temu, *.plus.pl Rose to dziś najlepszy u nas prawie wszystko czyści w obronie. odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.chello.pl @Atmosferović: Też tak uważam. Poza bronieniem, potrafi wyprowadzić i stworzyćprzewagę w środku. odpowiedz

Janek - 2 godziny temu, *.net.pl Komentatorzy w TVP Sport jakby mogli to by w doope Lechowi weszli. Tragiczne komentowanie odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl To jest dramat co gra Legia - to jest finał ligi mistrzów że tak murują...? Mentalnie ta "drużyna" to są zawodnicy na bruk-bet nie na Legie - żeby oddać 1 niecelny strzał w całej 2 połowie...



Wystarczyło że by zaatakowali nie 1 czy 2 zawodnikami a 4/5 i by wygrali ten mecz - gówniejorz jest słaby - mega słaby. odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl @Atmosferić: To tak wygląda jakby Vuković zakazał grać w 2 połowie... i bronić 1-1... kurfa co tu bronić? odpowiedz

Ale piach - 3 godziny temu, *.orange.pl Rosołek wydygańcu zacznij grać!! odpowiedz

Fan - 3 godziny temu, *.plus.pl Żałośni ci wronieccy kibice cały ich stadion a nasz doping jak byśmy grali u siebie odpowiedz

Antyczesio - 3 godziny temu, *.plus.pl Nie oceniajmy teraz poczekajmy na końcowy efekt może wypali jednak plan naszego ,,treneiro"? odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.plus.pl Gamoń zostawił Kastratiego i Slisza na boisku no odpowiedz

Kolega po szalu - 3 godziny temu, *.plus.pl Sokołowski za Celhaka? A mahoń Slisz z żółtkiem na koncie gra dalej heh brawo ,,trener" odpowiedz

Pab(L)o - 3 godziny temu, *.mm.pl Rosołek pewnie zagra cały mecz bo młodzieżowiec, ehhh wynik narazie ok, lepszy od gry, łach uja gra tak naprawdę, głupi faul Slisza i bramka odpowiedz

Wielki fan nowego trenera kto by to nie był - 3 godziny temu, *.plus.pl Kastrati już swoje zrobił prawda prezesie tysiąclecia? odpowiedz

Antyczesio - 3 godziny temu, *.plus.pl Szkoda też tej szansy Rosolka. odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.plus.pl Oby tylko nie wpuścił Skibickiego i Mladenovicia odpowiedz

Kibic z what's up'a - 3 godziny temu, *.plus.pl 40 tysięcy kibiców Amiki a ,,Gdybym jeszcze raz miał urodzić się.." słychać na całym stadionie :) tak się dopinguje kuchenkorze !!!! odpowiedz

Staszek jestem - 3 godziny temu, *.152.12 Większość już srała żarem, a tu Lopez i cyk brameczka. JAZDA Z KURVVAMI! odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.plus.pl 1 strzał celny 2 niecelne i remis :) odpowiedz

... - 3 godziny temu, *.wtnet.de Quuurwa jest!!!! odpowiedz

Lupus - 3 godziny temu, *.centertel.pl Lopez 1:1 odpowiedz

Kolega po szalu - 3 godziny temu, *.plus.pl Lopes !!!! odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Kolega po szalu: Raczej Josue i jego super podanie odpowiedz

Kolega po szalu - 3 godziny temu, *.plus.pl @Syn trenera: to fakt Josue zrobił 70% tego gola odpowiedz

Bye bye z Legii - 3 godziny temu, *.orange.pl Rosolek, Slisz, Wieteska i Kastrati wyjazd odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Lopez Slisz i trzeci wirtuoz Rosolek i pinokio Vukovic..Jak można grać tymi ludźmi a Muciego na ławce nie ma a Vrbicia w składzie.. odpowiedz

... - 3 godziny temu, *.wtnet.de Qurwa brak ofensywnych zawodników A Muci znów poza składem. Skibicki i Mladen na rezerwie a słabsi,Verbić też długo nie grał. Ale vuko rządzi. odpowiedz

Kudlaty - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Będzie zle ,gramy piach , odpowiedz

Won - 3 godziny temu, *.virginm.net Jak się pozbyć slisza z drużyny?Co on robi że ma pewne miejsce w składzie? Totalne drewno. odpowiedz

Yaro - 3 godziny temu, *.chello.pl @Won: Kto to jest "Ślisz"? odpowiedz

E - 3 godziny temu, *.vectranet.pl slisz faul, a potem nie przykrył bulwy???? odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 3 godziny temu, *.96.159 Zaraz nam władują gola! Rosołek nic nie gra! odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 3 godziny temu, *.96.130 @Krzeszczu 2.0: Tak jak pisałem, ma się tego piłkarskiego nosa! odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.centertel.pl wygnać tego sabotażystę slisza to jest dramat co on wyprawia odpowiedz

Po(L)ubiony - 4 godziny temu, *.aster.pl Celhaka nie pokazuje się do gry. odpowiedz

darkens - 4 godziny temu, *.orange.pl Czemu Muciego nie ma na ławce rezerwowych? To Lopes lepszy jest ok niego i nawet Włodarczyka odpowiedz

Raptus - 4 godziny temu, *.chello.pl Czy Slisz może już jechać na święta do domu? Niech zabierze Rosolka… odpowiedz

Jurek - 4 godziny temu, *.inetia.pl K....aaaaaaa Rosołek , co on od...ał ? odpowiedz

ksieciunio - 4 godziny temu, *.chello.pl co k......... to drewno wieteska robi w składzie, 5 min i dwie obcinki a wyprowadzenie ????????????? kogoś widział ????????? odpowiedz

Po(L)ubiony - 4 godziny temu, *.aster.pl @ksieciunio: P....nij się w głupi łeb! odpowiedz

Z Wielkopolski - 4 godziny temu, *.icpnet.pl Jadymy z niymi. odpowiedz

Erni - 4 godziny temu, *.chello.pl Zaczyny w 10 bo Slisza nie liczę. odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Erni: w 8 właściwie bo Lopez i Rosołek się nie liczą.Oooo Slisz bramkę zawalił kaleką.. odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.mm.pl Przykre to ale napisze...każdy oprócz bednarka z ich ławki u nas pewne granie, ale mam nadzieję i wierzę w to że dzisiaj zepsujemy im humory i pokrzyżujemy plany, ty(L)ko Legia... odpowiedz

kczeczu - 4 godziny temu, *.205.233 a spasiony arturek gdzie jest ???? odpowiedz

1312 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @kczeczu: won na k6 odpowiedz

autor - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @1312: bo prawde pisze? odpowiedz

Gołębiewski ale nie hotel -Marek - 5 godzin temu, *.plus.pl Niech już zniosą ten wymóg młodzieżowca wtedy Skibicki nie będzie musiał przebywać na boisku tylko sobie odpocząć będzie mógł wreszcie. odpowiedz

Mioduski będzie zadowolony - 5 godzin temu, *.plus.pl Wygramy dziś do boju (L)!!! odpowiedz

@Darek - 5 godzin temu, *.mm.pl Skibicki grał bo w PP musi być dwóch młodzieżowców, już chyba wszyscy o tym pisali, Skiba gra poniżej krytyki, ale nie było wyjścia, brak Miszty, Maika. A dziś kastrati, czyli jedyna nadzieja kontra, Lopez chyba też za bardzo nie postraszy odpowiedz

As - 5 godzin temu, *.orange.pl Ciekawe dlaczego Muci nie siedzi nawet na ławce rezerwowych odpowiedz

... - 4 godziny temu, *.wtnet.de @As: Bo vuko to serbski uparty pajac. Muci,Boruc kiedyś Carlitos,Kucharczyk odpowiedz

Grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl No prosze w cyrku michniewicza kastrati nie chcial wystepowac, a jak gra degnela za Vuko to nawet na podstawowy sklad sie zalapal. Oby tylko nie byl wystawiony z braku laku na pokazanie ze Legia potrzebuje wzmocnien odpowiedz

Darek - 5 godzin temu, *.chello.pl Nie ma Skibickiego i Mladenovicia czyli jest dobrze.Trener wyciąga wnioski z meczu z Rakowem. odpowiedz

Pab(L)o - 5 godzin temu, *.mm.pl Patrząc na skład...szału nie ma, patrząc na ławkę nie dziwię się dlaczego taki skład, ehhh odpowiedz

!(L)! MIŁKOWICE - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Strebinger

Johansson . Rose . Wieteska . Jędrzejczyk

Sokołowski . Josue

Kastrati . Lopes . Verbić

Włodarczyk odpowiedz

Kibic - 5 godzin temu, *.net.pl @!(L)! MIŁKOWICE: lopes? Weź proszę. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 3 godziny temu, *.plus.pl @Kibic : wziął i strzelił Lopes :) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.