Konferencja pomeczowa

Vuković: To dla nas cenny remis

Sobota, 9 kwietnia 2022 r. 20:28 Mishka, źródło: Legionisci.com

Aleksandar Vuković (trener Legii): To był mecz, jakiego można było się spodziewać, trudny dla nas. Żeby osiągnąć pozytywny wynik, trzeba dużo się napracować. Wiedzieliśmy, że Lech będzie miał więcej z gry, a my im poniekąd na to pozwolimy. Mieliśmy swoje szanse, liczyliśmy, że z biegiem czasu Lech będzie grał bardziej nerwowo, zrobi się więcej miejsca na boisku i pojawi się możliwość, żeby coś ugrać. Nie udało nam się ugrać więcej niż remis, ale nie ma co narzekać. To dla nas cenny remis, wywalczony zasłużenie.



Wiemy, w jakiej sytuacji drużyna była jeszcze niedawno. Od stycznia to zupełnie inny zespół. Tylko za to mogę ręczyć. Dziś zespół zasłużył na duże brawa za zaangażowanie, realizowanie założeń. Na co dzień w szatni omawiane są kwestie nowego trenera, jego metod pracy i czego można się spodziewać. Ja o tym wiem, a pomimo tego na boisku zespół po raz kolejny pokazuje, że walczy też o to, co tu i teraz. Dla mnie jest jasne, że jestem tu tylko do końca sezonu, ale to jest trudna sytuacja, kiedy koncentracja ucieka w innym kierunku. Walczę o to, żeby drużyna była skoncentrowana tylko na najbliższych meczach. Brawa dla zespołu, że mimo to wykazuje się charakterem, zaangażowaniem, i pokazuje, że zależy im nie tylko na tym, co będzie za jakiś czas.







Nie widziałem sytuacji, kiedy mógł być rzut karny dla Lecha, więc się nie wypowiem na ten temat.



Wstawiłem Sokołowskiego na boisko, bo chodziło mi o doświadczenie i spokój, które on może wprowadzić do gry. Tego nam brakowało w środkowej strefie i taki był cel zmiany.



Pycha kroczy przed upadkiem. Ja nigdy nie mówiłem, że Legia jest ponad wszystkimi. Mamy tyle samo punktów straty do 4. miejsca w tabeli, jak i przewagi nad strefą spadkową. Musimy wygrać dwa kolejne mecze, z Pogonią i Piastem, a oni też walczą przecież o mistrzostwo i o 4. miejsce. Cenię ten punkt z Lechem. Prowadzę przecież drużynę, która a 15 pierwszych kolejkach przegrała 12 razy i tylko raz wygrała na wyjeździe, a przecież była mocniejsza kadrowo niż obecna drużyna.