Konferencja pomeczowa

Skorża: Straciliśmy dziś 2 punkty

Sobota, 9 kwietnia 2022 r. 19:56 Mishka, źródło: Legionisci.com

Maciej Skorża (trener Lecha): Pierwsza połowa toczyła się pod nasze dyktando, kontrolowaliśmy mecz, mieliśmy dłużej piłkę. Może nie stwarzaliśmy dużo sytuacji, ale wiadomo było, że w tym meczu nie będzie wielu 100% okazji. Trochę żałuję momentu po stracie bramki, że nie docisnęliśmy mocniej gazu, żeby zdobyć drugą bramkę. Była jedyna akcja Legii, rzut wolny i straciliśmy bramkę, która mocno wybiła nas z rytmu.



W drugiej połowie zagraliśmy agresywniej, lepiej piłką, ale sytuacji też nie było. Po 60. minucie zrobiło się więcej miejsca, Legia dłużej utrzymywała się przy piłce. Dokonaliśmy kilku zmian, żeby ożywić naszą grę, ale nie byliśmy w stanie dziś wygrać. To dla nas strata 2 punktów. Mam nadzieję, że na koniec sezonu będziemy mogli jednak powiedzieć, że zdobyliśmy 1 ważny punkt, a nie straciliśmy 2, ale na to musimy poczekać.



Było trochę kontrowersji, chciałem po meczu zapytać sędziego o tę sytuację z ostatniej minuty. Odpowiedział, że sam jej nie widział, ale z wozu VAR dostał informację, że to była czysta sytuacja i ręki nie było. Ja po obejrzeniu powtórek mam wątpliwości, ale to już historia.