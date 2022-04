Podział punktów

Sędziowie

Główny: Damian Sylwestrzak

Asystent: Adam Karasewicz

Asystent: Bartosz Kaszyński

Techniczny: Sebastian Jarzębak



Legia mistrz - 4 minuty temu, *.t-mobile.pl Jose archaiczny podwórkowy futbol lat 60tych, decyzje ruskiego sza historia i ciągle wozenie się z piłką i drapanie po boisku, miałem wrażenie ie że irytować niektórych kolegów z boiska. odpowiedz

WarszawskaOchota - 22 minuty temu, *.orange.pl Remis przed meczem brałem w ciemno.

Trzeba szanować ten wywalczony 1 pkt.

W przyszłym sezonie miejmy nadzieje ze będzie zdecydowanie lepiej. odpowiedz

Beck - 27 minut temu, *.t-mobile.pl Cieszy mnie ten remis.Skład Legii jest najsłabszy od nie wiem jak dawno.Uważam dlatego,że głównie jest to zasługa Vuko

.Nie rozumiem skąd pomysł na tego Niemca.Jaki trener dałby radę osiągnąć z tym zespołem coś więcej.zNa pewno nie ten Niemiec.Zielinski,który przemawia tekstem swojego nieudanego szefa,powinien skupić się tylko na tym,jak zatrzymać Josue.Reszta z dwoma,trzema wyjątkami:wypad z klubu. odpowiedz

mrsn - 18 minut temu, *.orange.pl @Beck: co ty bredzisz, liz buty Vuko ze znow wyciągnął Legie z gowna odpowiedz

Urs72 - 27 minut temu, *.chello.pl Gratulacje za remis urwane punkty Lechowi i Skorzy, za dużo nerw i gestykulacji za dużo strat w środku i faule desperacji i czerwona na koniec odpowiedz

floyd - 32 minuty temu, *.aster.pl Dzisiejszy mecz jest kolejnym argumentem na to, ze nie ma żadnego spisku sędziowskiego przeciwko Legii/Wiśle/Rakowowi itp tylko mamy przeraźliwie słabych arbitrów, którzy jednocześnie są waflami pzpnu i ch..ja można im zrobić.

Wczoraj Pogoń, dziś ręka Rose… No ludzie, jak tego można było nie gwizdnąć:) nie żebym rozpaczał z tego powodu ale proszę pamiętajcie o tym kiedy w następnym meczu sędziowie skrzywdzą Legie ( jak w meczu z Rakowem na przykład) odpowiedz

SŁAWOMIR - 57 minut temu, *.chello.pl Na SPORT. PL jest za każdym razem, komentarz koLegi o ksywie CURAM Jesli ktoś go zna proszę pozdrowić. Wchodzę ram tylko żeby poczytać jego wpisy. Polecam odpowiedz

(L)eo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Najlepsze i tak były pikniki na stadionie,śpiewy "Ruska K*rwa" i jednoczesne trzymanie sztamy ze spartakiem xd takie rzeczy tylko we Wronkach xd odpowiedz

RobL - 1 godzinę temu, *.chello.pl mecz całkiem niezły, zwłaszcza że 2 moich chłopców wspierało Legie z trybun, nasz doping miazga. ps. po tych meczach widać że na mistrza zasługuje Raków odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @RobL : Zgadzam się! Doping lepszy pomimo że ich było o wiele więcej, ich doping to tak samo jak na Old Trafford. Przewaga piknikowców. Zgadzam się też z tym że to Raków zasługuje na tytuł są mocniejszi od kartofli. Pozdrawiam!!

odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Remis taki średni, można było przycisnąć i z nimi wygrać ale z przodu u nas mizeria i niedokładność. Lechia prowadzi więc powiększy nad nami przewagę do 10 punktów. 4 miejsce mało realne. odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ufff, no dobra. Na początek nie można odnieść się do sędziowania, bo to co wyprawiał pajac Sylwestrzak razem ze swoją ekipą klaunów, kwalifikuje się co najmniej do dyscyplinarnego wypindolenia z pzpn'u. Ciągłe kartki dla Legionistów, podczas gdy dla Lechitów łagodne upomnienia i pogłaskanie po główce (Johansson za pierwszy faul w meczu dostaje żółtko, podczas gdy Murawski kopie Jędrzejczyka przez całą połowę i kartki nie dostaje wcale). Czerwo dla Charatina to już kabaret, Ba Loua nie wychodził na czystą pozycję, to nie był żaden groźny wślizg, tylko lekkie zygnięcie (porównajcie to sobie do słynnego faulu na Manu w Poznaniu wiele lat temu). Nieodgwizdany rzut karny na Rosołku z pierwszej połowy i wiele innych sytuacji, które dowodziły że ten mecz był sędziowany pod Lecha. Ten facet nie powinien nigdy sędziować w ekstraklasie. Zaraz Kwitnąca Bulwa FC Internet, która tutaj zagląda, rzuci się na mnie, że był karny po ręce - na moje, biorąc pod uwagę te kijowe ujęcia z kamer, żadnej jedenastki nie było, bo piłka trafiła Lindsaya na wysokości ramienia, a to w myśl przepisów nie jest żaden karny. Natomiast, nawet jeśli się mylę, Kolejowi powinni zamknąć swoje kartoflane japy, ponieważ to, jak są pchani w tym sezonie do dubletu (terminarzem, losowaniami, decyzjami sędziów) nadaje się tylko do sequelu piłkarskiego pokera.



Przechodząc do samego meczu, absolutna dominacja Legii po strzelonej bramce. Lech w 2 połowie nie istniał i był spokojnie do porobienia, jakieś wrzutki na aferę, kompletne dno. Legii brakowało szybkiego, ofensywnego pomocnika w stylu Luquinhasa, który szybciutko rozegrałby w środku i uskutecznił jakiś fajny rajd. Josue należą się brawa, ale on niestety dalej jest o pół tempa za wolny i często, nim zagra, wszyscy zdążą się ustawić. Na plus Lopes, Rose, Jedza, Strebinger. Z kolei do dawnej, kijowej dyspozycji wrócił Slisz, znany także jako "podaję tylko do tyłu". A biorąc pod uwagę formę Rosołka, całe szczęście że likwidują przepis o młodzieżowcu.



6 kolejek do końca, wciąż jesteśmy w grze o puchary, najgorsze mecze za nami. Mocno Legia! odpowiedz

NaSpokojnie - 50 minut temu, *.t-mobile.pl @Ja: Lechia prowadzi... Puchary niestety nierealne..:( odpowiedz

Arecki - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Pozostało,, kibicować,, zespołowi z Częstochowy MP I PP.amica w tym sezonie... jak zwykle odpowiedz

Rybasocho - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Na początku atakowali nas jak tygrysy a my albo do tyłu albo bramkarz laga. Zero pomysłu. Z czasem jednak wyglądało nieco lepiej. Bardzo cenny punkt. Lepszy wynik niż gra. Jedna akcja i gol to jest dopiero skuteczność ale ogólnie brawo legia odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Legia zagrała jak bruk-bet - wysrana i bez jaj. Niestety łacha wystarczy przycisnąć zaatakować większą liczbą piłkarzy i go nie ma. Niestety Vuković to gamoń taktyczny i zapewne pojechał tam po remis. Dobrze że go nie będzie od lata.



Gra Legii to gówno totalne. Tam nie ma nic. Ten Josue jedyny który potrafi coś grać ale i on dziś irytował swoim żółwim tempem i przyjmowanie tyłem do bramki. Widać czemu gra w Polsce a nie np. w lepszej lidze typu holandia czy portugalia. On się tam nie nadaje bo za wolno myśli.



W ogóle cała pomoc Legii to kabaret. Nikt tam nie ma jaj. odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Atmosferić: Naściągali wagony przegrywów do Legii i teraz musimy męczyć oczy patrząc na tę padlino-kopanine. odpowiedz

Biała Siła - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Atmosferić: Kolejny wykolejony odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Brawo panowie za ten punkt i dzięki za mecz walki. Teraz mam prośbę.. Pogońcie teraz Piast Gliwice i Waldemara... dzięki bardzo LEGIO WARSZAWA!!! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl Idę odcedzić kartofle odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net Znowu remis z jakąś prowincją… qrwa Vuko grać qrwa mać….

Z ręką nie jestem przekonany, ale pisanie przez słowików, że sędzia wydrukował to jest żałosne biorąc przekrój całego meczu….

Jeszcze z majstrów czy miszczow jeden mecz… Legia majstry/miszcze 2:2 jak dotąd…

odpowiedz

Ibor - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Farme(L): odwal się od Vuko bez niego bylibyśmy w czarnej d…pie odpowiedz

Farme(L) - 21 minut temu, *.virginm.net @Ibor: sarkazm znasz? odpowiedz

gleg - 1 godzinę temu, *.waw.pl Brawo !!!!!!!!!!!!!!

Raków i Lech po 1:1 na wyjazdach z zespołami co walczą o mistrza.

Legia gra coraz lepiej, a jak ktoś tego nie widzi to jest ślepy

odpowiedz

Olo - 1 godzinę temu, *.chello.pl @gleg: Ty widziałeś mecz? Legia była słabiutka, inna sprawa, że Lech też niczego nie pokazał, jak to ma być mistrz, to nie mamy żadnych szans w pucharach. odpowiedz

Biała Siła - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dziękuję chłopaki ,w tak trudnym meczu remis jest super , odpowiedz

W(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Wreszczie szczęście dopisało... odpowiedz

(L)eo - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Lindzej proferos,coraz bardziej podoba mi się ten chłopak,mega pewny siebie. Co do dzisiejszego spotkania, zasłużony remis. Mam nadzieję tylko,że już tego bezmózga z numerem 7 w koszulce Legii nie zobaczę. Co za kurde dramatyczny występ. Zagrzeb zrobił deal życia. Mam nadzieję też że Slisz po sezonie odejdzie gdzieś do jakiejś Niecieczy,bo tam by pasował poziomem idealnie. Charatin,ta kartka była piękna,brawo za tą akcję,ale możesz już wracać na Ukrainę. odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 2 godziny temu, *.50.123 Ta Legia to nic nie gra, daleko na tych Rosołkach, Kastratach, czy Śliżach nie zajedziemy. Potrzebne jest kilka mega kocurów! odpowiedz

(L)eo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Krzeszczu 2.0: No popatrz,nikt z nas na to jeszcze nie wpadł,brawo ! odpowiedz

Biała Siła - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Krzeszczu 2.0:No ,wszyscy wiemy a ja gratuluję chłopakom ,za cenny remis ,Jaki jesteś nie mądry to nawet ustawa nie przewiduje ,poprostu głupi odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Dramatyczny mecz - kapitalny wynik, jak na mecz w którym Legia nie miała trenera i 7 zawodników.



Łach pozen przereklamowany jak nigdy. odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Brak jakości w Legii widoczny jest niestety gołym okiem.Lech przy dzisiejszej dyspozycji był do ogrania nawet bez wielkiego wysiłku ale właśnie brak jakości to decydujący na chwilę obecną aspekt,który nie pozwala Legii wygrywać takich meczów.Tempo rozgrywanie piłki w wykonaniu "Wojskowych" jest irytująco powolne,zagrania na jeden kontakt można policzyć na palcach jednej ręki.Akcje Legii przeprowadzane są w ślimaczym wręcz tempie,przez co drużyna przeciwna gasi je w zarodku.Podejmowanie decyzji przez piłkarzy też jest spóźnione przez co rywal nie ma problemu z przerywaniem akcji zaczepnych Legii.Cieszy zdobyty punkt na gorącym terenie,niestety sama gra już nieco mniej ale chwała za utrzymanie wyniku do końca spotkania. odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Sebo(L): Wystarczyło zaatakować 4/5 zawodnikami i LEgia by to wygrała - ale Vuković zakazał grać w przerwie... sabotażysta. odpowiedz

Misiek75 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Brawo że nie daliśmy im wygrać .Za to piękna sektorówka .Pokazuje z kim ci szmaciarze mają zgodę !!!! odpowiedz

Karol: - 2 godziny temu, *.chello.pl O co Wam chodzi? To jest to! To jest Legia i Vuko! Gratulacje! Cymbergaiści, nie zabierajcie głosu. To co wypisujecie jest głupie i śmieszne. odpowiedz

Yeti - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Brawo Legia. W tych okolicznosciach uwazam ten remis za sukces. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Jeden celny strzał Legii. Obie drużyny mało przebiegły kilometrów. Rozbili głowę Sokołowskiemu dwa razy i bez kartki. Zasłużona czerwona kartka dla Charatina.

Rysiu dobrze w bramce. Nie podaje do przeciwników jak Boruc. Slisz słabo co mnie nie dziwi.

Powinien być karny dla amiki w ostatniej minucie. odpowiedz

Gryfus - 2 godziny temu, *.net.pl Brawo Legia!!! odpowiedz

Mr T - 2 godziny temu, *.mm.pl Mladenovic dawno kartki nie dostał? ;) odpowiedz

Stasio_Perkoz - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Tylko Raków! A pyry są tak ujowe że ustawa tego nie przewiduje odpowiedz

Pjoter - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jakby zagrali naprawdę,a nie dla jaj to by pokonali Lecha...szkoda.... odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl no nie wiem czy Lech grał słabiej czy Legia lepiej? Bo sędzia robił wszystko żeby amica wygrała ale mu nie wyszło, cóż mały kroczek do utrzymania jest. odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl Sędzia Sylwestrzak: Lech - 16 - fauli, jedna żółta, Legia - 11 fauli, cztery żółte, jedna czerwona. odpowiedz

Marce (L)i - 2 godziny temu, *.chello.pl @Po(L)ubiony: Witam.Masz 100%racji.Sędziowanie wybitnie "gospodarskie". odpowiedz

chrisSiekierki - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Po(L)ubiony: Mylisz się kolego. Na boisku Legia dostała dwie żółte i jedną czerwoną. Zółte dostali Johanson i Slisz. Mladenovicia żółtej to nie licz bo poza boiskiem. A czerwona Charatina jak najbardziej prawidłowa z tym że zrobił bardzo dobrze... odpowiedz

Olo - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Marce (L)i: Tak, szczególnie, że Lech miał ewidentnego karnego w ostatniej minucie meczu za rękę w polu karnym... odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Rose profesor !

Prooo feee sor odpowiedz

MarioL - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr No i nie jest złe.Jeszcze tylko żeby Raków wygrał. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mial byc hit a byl kit odpowiedz

