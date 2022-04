Fotoreportaże z Poznania

Ponad 39 tysięcy kibiców obejrzało mecz Lech - Legia, który zakończył się wynikiem 1-1. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Poznania: Fotoreportaż z meczu - 75 zdjęć Mishki Fotoreportaż z meczu - 66 zdjęć Hagiego

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Medalik - 14 godzin temu, *.play-internet.pl Ns-i jesteście mistrzami, oby tak dalej, w Was nadzieja ultras! odpowiedz

STOP Z GAZEM I ROPĄ Z ROSJI! - 13 godzin temu, *.50.42 @Medalik: EJ MAREK, NIEKRYJ PRZYWIĄZANIA DO LEGII, ZYCZE TRENERZE ZDOBYCIA PUCHARU POLSKI I VICE MISTRZA BO MISTRZEM!BĘDĄ BRACIA Z POGONI! odpowiedz

oLaf - 12 godzin temu, *.vectranet.pl @STOP Z GAZEM I ROPĄ Z ROSJI!: mądrze prawi! : ) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.