Slisz: Musimy docenić ten punkt

Sobota, 9 kwietnia 2022 r. 19:56 Bartosz Kuciński, źródło: Legionisci.com

- Wiemy z jaką drużyną graliśmy, jedną z trzech drużyn, które walczą o mistrzostwo Polski i na pewno musimy docenić ten punkt, ale przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo i myślę, że z przebiegu meczu możemy być też zadowoleni z jednego punktu. Lekki niesmak może pozostać - powiedział po meczu Bartosz Slisz.



- Lech nie miał zbyt wielu sytuacji w pierwszej połowie. Według mnie mieli jeden stały fragment gry. My też mieliśmy jeden stały fragment gry i można powiedzieć, że te stałe fragmenty gry dzisiaj w tym meczu zaważyły nad tym nad wynikiem. Lech miał w pierwszej więcej z gry, ale z tej gry tak naprawdę dużo nie wynikało i tych sytuacji było jak na lekarstwo.



- Niczego jeszcze nie przekreślajmy, wszystko jest przed nami. Walczymy w każdym meczu o trzy punkty i myślę, że jeśli będzie to wyglądało dalej tak jak w tym roku to wyglądało, to możemy być spokojni i myślę, że nie ma co się rozwodzić tylko po prostu skupiać się na każdym kolejnym meczu.