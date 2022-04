Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Lechem

Wtorek, 12 kwietnia 2022 r. 07:30 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za sobotni mecz w Poznaniu otrzymał Lindsay Rose. Występ stopera oceniliście na 4,4 w skali 1-6. Niewiele niższe oceny uzyskali Josue, Strebinger, Jędrzejczyk i Lopes. Z kolei najniższe oceny trafiły do Celhaki i Charatina - po 2m6. W sumie oceniało 1146 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,5.



Rose 4,4

Josue 4,2

Strebinger 4,2

Jędrzejczyk 4,2

Rafael Lopes 4,1

Wieteska 3,9

Johansson 3,7

Sokołowski 3,5

Rosołek 3,2

Verbić 3,2

Slisz 3,0

Pekhart 3,0

Kastrati 2,8

Celhaka 2,6

Charatin 2,6