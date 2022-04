Legia negocjuje z następcą Luquinhasa

Piątek, 8 kwietnia 2022 r. 08:34 Woytek, źródło: Legionisci.com

Zimą Legię Warszawa opuścił Luquinhas, a na jego miejsce nie pojawił się zawodnik o podobnej charakterystyce. Aktualnie jednak klub prowadzi rozmowy z zawodnikiem, który ma od nowego sezonu wypełnić tę lukę.



- Negocjuję warunki z bardzo podobnym piłkarzem. Nie wiem jeszcze czy uda się ten transfer zrealizować. Jest to gracz o bardzo podobnej charakterystyce, z dryblingiem, szybki, ma podobne warunki fizyczne. Kończy my się teraz kontrakt, nie jest to zawodnik z ligi portugalskiej - zdradził Jacek Zieliński. Wiadomo też, że nie jest Polakiem.







Brazylijczyk opuścił Legię po obozie w Dubaju, na którym trener Aleksandar Vuković zdecydował, że będzie on kapitanem drużyny. Ówczesna próba docenienia postawy Luquinhasa po aferze autokarowej nie zmieniła jego zdania co do chęci zmiany otoczenia. Dyrektor sportowy wypowiedział się o odejściu pomocnika do USA:



- To było trójstronne porozumienie, brałem w tym udział ja, prezes, trener Vuković. Doszliśmy do wniosku, że będzie to najlepsze rozwiązanie w tej całej sytuacji. Pozostawianie na siłę Luquinhasa w naszym klubie nie miało najmniejszego sensu. Nie mielibyśmy z tego ani korzyści sportowej ani nie wiadomo co wydarzyło, by się później latem. To nie jest taki zawodnik, który by się obraził, ale nie ma co ukrywać, że cała sytuacja była powiązana z wcześniejszą aferą autobusową. Wówczas wykonywaliśmy ruchy żeby zachęcić Luquinhasa do pozostania tutaj, ale ostatecznie on był przekonany w dużym stopniu do tego, że zmiana środowiska będzie dla niego najlepszym rozwiązaniem. My niechętnie, ale ostatecznie na to się zgodziliśmy - wyjaśnił Jacek Zieliński.