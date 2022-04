U-17: Murawski powołany na turniej eME

Piątek, 8 kwietnia 2022 r. 11:02 Fumen, źródło: 90minut.pl

Jakub Murawski z Legii Warszawa otrzymał powołanie do reprezentacji Polski do lat 17. Kadra prowadzona przez Dariusza Gąsiora weźmie udział w turnieju eliminacyjnym do Mistrzostw Europy, który odbędzie się w Izraelu. Rywalami biało-czerwonych będą Włochy (20 kwietnia), Ukraina (23 kwietnia) oraz Kosowo (26 kwietnia).