Runjaić sciągnie ze sobą dwóch asystentów z Pogoni

Piątek, 8 kwietnia 2022 r. 18:27 Woytek, źródło: Legionisci.com, Weszlo.com

- Kto będzie trenerem Legii w przyszłym sezonie ogłoszę, gdy będą spełnione dwa warunki: będę miał kontrakt w kieszeni oraz uznam, że to odpowiedni moment, by to zrobić. Musi być to taki moment, który nikomu nie zaszkodzi - jak niezmiennie powtarza Jacek Zieliński.



Dziennikarze na różne sposoby próbują uzyskać od obecnego dyrektora Legii potwierdzenie, że to Kosta Runjaić będzie nowym szkoleniowcem "Wojskowych", ale Zieliński unika jakichkolwiek potwierdzeń i nie należy się ich spodziewać lada dzień.



- Wiem, że jak się jest na zewnątrz, to oczekuje się pełnej transparentności. Natomiast jak się jest wewnątrz, to widzi się ile w tym wszystkim jest detali, a one są istotne. Czasami coś chlapnie się za wcześnie, a później konsekwencje trzeba naprawiać tygodniami albo i miesiącami - przekonuje Zieliński.



Zapytany o to czy wie kto będzie trenerem Legii w przyszłym sezonie i czy na pewno nie będzie to Aleksandar Vuković, odpowiada:

- Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Nie chcę rozbić zamieszania i mówić kto będzie, a kto nie będzie. Mamy do skończenia sezon, nie jesteśmy jeszcze pewni utrzymania. Powiedziałem też o kilku potrzebach transferowych, ale nie chcę drążyć tematu, by nie rozpraszać moich chłopaków. Niech skupią się na swojej robocie i wyciągną z tego sezonu najwięcej jak tylko można, a zrobią to jeżeli będą trochę spokojniejsi - mówi Zieliński.







Na oficjalne potwierdzenie będziemy musieli więc poczekać jeszcze kilka tygodni, ale to nie ucina kolejnych medialnych spekulacji i informacji, które się pojawiają się. Weszlo.com poinformowało, że oprócz tego iż Kosta Runjaić porozumiał się z Legią to ściągnie ze sobą do stolicy dwóch asystentów. Mają nimi być Robert Kolendowicz i Andrzej Krzyształowicz (trener bramkarzy).





SONDA Czy Kosta Runjaić zostanie nowym trenerem Legii? tak nie