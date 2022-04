Zmarł kibic Legii

W wieku 46 lat odszedł wierny kibic Legii z Ochoty Arek „Proto” Stadnicki. Związany z Rakowcem „Proti” wychował wielu fanatyków, którzy w dniu 7.04.2022 pożegnali go na cmentarzu Bródnowskim. Całej rodzinie, a w szczególności córce Wiktorii z którą razem kibicowali naszej Legii, składamy wyrazy współczucia i zapewniamy, że Arek na zawsze pozostanie w naszej pamięci. fot. archwium prywatne

