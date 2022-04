Jędrzejczyk: Zagraliśmy dobre spotkanie

- Oczywiście, przyjechaliśmy tutaj wygrać, ale uważam, że zagraliśmy dobre spotkanie. Przy odrobinie szczęścia i gdyby mecz trwał dłużej, bez tej czerwonej kartki, może udałoby się wygrać. W drugiej połowie trochę rośliśmy w siłę i to było widać. Byliśmy więcej przy piłce i grało nam się dobrze - powiedział po spotkaniu z Lechem Poznań Artur Jędrzejczyk. - W sytuacji, gdy Charatin dostał czerwoną kartkę piłka chyba otarła się o poprzeczkę i poszła kontra. Wydaje mi się, że Igor słusznie przerwał tą akcję, nawet kosztem czerwonej kartki, bo mogła być z tego bramka. - Graliśmy w tygodniu trzy spotkania. Wiadomo, że na Rakowie jest ciężki teren. Daliśmy wtedy z siebie wszystko, każdy biegał na maxa, przegraliśmy spotkanie, a zespół z Częstochowy był lepszy. Dzisiaj przyjechaliśmy po zwycięstwo, nie udało się, ale było widać, że gramy fajnie gramy. Chcemy to podtrzymać w kolejnych meczach. - Verbić dzisiaj pokazał się z dobrej strony. Widać, że ma pojęcie o grze, ma dużo umiejętności. Jeżeli będzie dostawał więcej szans, na pewno je nam pokaże.

kalosz - 32 minuty temu, *.mm.pl druga polowka zdecydowanie lepsza,walic te cz.k -prawdopodobnie uratowal tym faulem remis:) szlisz bardzo słabo...tylko kogo na jego miejsce? ;) josue-Pan Piłkarz"usypiacz węży" :) ,zeby jeszcze tylko był "mobilniejszy"... jedza z wietesem coraz pewniej...rose "zapalnik"...calosciowo dobry wystep zwlaszcza po pucharze gdzienie bylo czasu na regeneracje... odpowiedz

