Rosołek: Wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz

Sobota, 9 kwietnia 2022 r. 21:56 źródło: Legia Warszawa

- Wiedzieliśmy, że to będzie trudny, zamknięty mecz. Wydaje mi się, że Lech nie miał wielu dogodnych sytuacji, podobnie jak my. Obie drużyny strzeliły gole po stałych fragmentach gry - powiedział po spotkaniu z Lechem Poznań Maciej Rosołek.



- Często tak się zdarza w tego typu meczach - w spotkaniu z Rakowem to my straciliśmy gola w taki sposób. Koniec końców musimy szanować ten punkt.



- Mieliśmy taki plan, by w określonych momentach trochę wyżej zaatakować. W drugiej połowie mieliśmy nieco mniej sił po krótkim odpoczynku po meczu z Rakowem. Wiedzieliśmy, że trudno będzie nam grać cały czas wysokim pressingiem, więc musieliśmy też w odpowiednich momentach wyczekać moment.



- Z drużynami z czołówki gra się czasem łatwiej niż z teoretycznie słabszymi rywalami. Teraz przed nami mecz charytatywny z Dynamem Kijów, a następnie starcie z Piastem i na nich się koncentrujemy.